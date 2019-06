Foot féminin : pour la coupe du Monde, les Trélissacois derrière Eugénie Le Sommer !

Trélissac, France

Les amoureux du football n'ont plus que quelques heures à attendre. Ce vendredi 7 juin, l'équipe de France de football féminin ouvrira sa coupe du monde à la maison contre la Corée du Sud, au Parc des Princes. Sur la pelouse : la deuxième meilleure buteuse de l'histoire des Bleues, meilleure marqueuse encore en activité avec 74 buts: Eugénie Le Sommer.

"C'est une fierté pour la commune, pour la Dordogne et pour le Trélissac FC", Olivier, un Trélissacois

Une joueuse que la ville de Trélissac a vu éclore. La jeune Eugénie a passé trois années au Trélissac FC, à partir de 1995. Elle avait alors six ans. En voyant où est arrivée l'enfant du pays, les habitants de la commune sont fiers : "C'est une fierté pour la commune, pour la Dordogne et pour le Trélissac FC, s’enthousiasme Olivier. Évidemment, nous suivrons tous le parcours d'Eugénie et de l'équipe de France en général !"

"J'ai encore une mèche de cheveux blonds qu'elle m'avait donnée. Je la garde dans mon armoire, précieusement." Didier Delmas, l'entraîneur d'Eugénie Le Sommer entre 1995 et 1998

Son entraîneur de l'époque Didier Delmas, en garde un souvenir incroyable : "Eugénie était une fille timide mais quand elle était sur le terrain, c'était une surdouée du football. Je me souviens d'un match où elle avait dribblé tout le terrain pour marquer un but toute seule."

Vincent Faure, lui, a bien connu Eugénie Le Sommer : "Je jouais au club en même temps qu'elle. C'était une copine de l'entraînement du mercredi après-midi. Je me souviens de sa couette blonde quand elle jouait, et surtout qu'elle marquait beaucoup de buts !"

Une section féminine de football au Trélissac FC

À la rentrée prochaine, en partenariat avec le lycée Saint-Joseph de Périgueux, une section féminine de football verra le jour pour la première fois au Trélissac FC "Peut-être que le parcours d'Eugénie a aidé à démocratiser le football féminin dans notre commune", se demande Olivier. Les sélections ont eu lieu le 29 mai dernier. Une vingtaine de lycéennes périgourdines a postulé !