Alfortville, France

Chaque semaine, Ilyes se demande où il va bien pouvoir tourner sa prochaine vidéo. Cette semaine, c’est à Alfortville, au Pont du Port à l’anglais. "Au début j’ai cru que c’était un pont de New-York et là j’ai vu que c’était à Alfortville. Du coup, je me suis dit qu’il fallait absolument que j’aille voir ça de plus près et c’est aussi pour ça que je fais ce projet. Parce que je me surprends moi-même. En région parisienne, il n’y a pas que des bâtiments gris ou triste, il y a aussi de belles choses. Des bâtiments, des parcs, des rues".

Mettre en valeur la banlieue

Avec son ballon, son pass Navigo et sa caméra, Ilyes s’est déjà rendu à Athis-Mons (Essonne), Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), Suresnes (Hauts-de-Seine), Meudon (Hauts-de-Seine) ou encore L’Isle-Adam (Val D’Oise). "Je viens de banlieue, j’y ai grandi mais je la connais très mal et à côté de ça il y a toujours les mm idées reçus et je voulais voir si à mon échelle je pouvais faire quelque chose. Je me suis rendu compte, qu’il y avait plein de choses à mettre en valeur".

Le foot freestyle, plus qu'un sport : "un art"

Depuis 2006 et la découverte de cette discipline, Ilyes répète ses gestes tous les jours, regarde des dizaines de vidéos sur internet. Il a terminé dans le top 8 des championnats de France en 2016. Le football freestyle se développe beaucoup ces dernières années et Ilyes préfère le voir comme un art. "Mon but, c’est de montrer que ça peut être un art. En ce moment ça se développe et selon moi c’est encore trop rattaché au monde du foot et certains ne font pas la différence. Du, coup je voulais montrer qu’on peut faire du freestyle avec un ballon loin des terrains de foot et que çà peut exister en tant que tel, au même titre que le skate ou n’importe quel discipline urbaine".

