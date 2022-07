Foot : l'Entente guérétoise privée de montée en National 3

Les footballeurs de Guéret pensaient qu'ils allaient monter en National 3 la saison prochaine, mais ce rêve leur échappe. L'ES La Rochelle contestait sa défaite 1-0 face à Feytiat lors d'un match en avril. Le club a eu gain de cause ce mercredi auprès de la fédération française de football. Les Rochelais obtiennent les trois points de la victoire qui leur permettent d'accéder à la première place du classement et donc de monter en N3.

Il ne peut pas y avoir deux montées pour la saison 2022-2023, explique la ligue de football Nouvelle-Aquitaine à France Bleu Creuse. Si La Rochelle monte, Guéret reste en Régional 3. L'Entente sportive guérétoise déposera un recours dès jeudi, nous indique le président du club Claude Morelle.

"Complètement aberrant"

"C'est complètement aberrant. La Rochelle a été déboutée deux fois par la Ligue, mais la fédération a fait une analyse très subjective et personne ne comprend cette décision. Il n'y a aucun soupçon d'humanité à la fédération, ils s'en fichent de Guéret !" confie Claude Morelle, dégoûté. Il reste néanmoins plutôt confiant et optimiste pour la suite : "Juridiquement, il n'y a rien qui tient !" Il a déjà préparé "tous les courriers possibles et imaginables" avec l'aide de l'avocat du club.

Pour tous les fans de foot en Creuse, c'est le coup de massue. Le nouveau président du district Serge Aublanc parle d'une décision "inique et grotesque".

Le championnat de N3 doit débuter le 27 août. La reprise des entraînements est prévue fin juillet. Le club de foot de Guéret s'inquiète de la mutation des joueurs : "On ne peut pas demander à un joueur de venir en Régional 1 s'il devait évoluer en N3", soupire le président de l'Entente.