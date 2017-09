Football américain : les Dragons de Poitiers cherchent de nouveaux joueurs

Difficile de passer à côté du Super Bowl en février. Ce choc entre les deux meilleures équipes du championnat de football américain. Depuis plusieurs années, ce sport attire de plus en plus de curieux.

Pompes, parcours physique, casque et épaulière... le club des Dragons à Poitiers proposent des sessions de recrutement pour essayer le football américain. Il faut dire que ce sport rencontre un certain succès grâce au Super Bowl qui se déroule chaque année en février. Selon Thomas, joueur au sein des Dragons depuis dix ans : " c'est le show à l'américaine, ça fascine." Un avis partagé par le président du club Corentin Guillaumot : "sans ça, on ne connaîtrait pas le football américain. Depuis trois, quatre ans, on voit beaucoup plus de monde dans les bars qui regardent le Super Bowl."

Et pourtant le sport se veut encore assez méconnu, notamment à Poitiers. Thaïs, 14 ans, suit les entraînement depuis début septembre : "je ne savais même pas qu'il y avait une équipe. C'est un ami qui me l'a dit et je suis venu pour essayer" raconte-t-il. Les Dragons restent en effet un petit club et cela se ressent parfois dans le tracé des lignes sur le terrain : "on joue sur le même terrain que les clubs de rugby. Le tracé n'est jamais fait pour le football américain. On est content d'avoir un terrain mais du coup avant chaque entraînement, on doit prendre 15 minutes pour mettre des plots et délimiter le terrain" explique le président du club.

Mais le football américain c'est aussi certaines craintes liées à Internet notamment. "Quand vous allez sur Youtube, vous tombez sur des gros plaquages, des gros contacts" constate le président du club avant de poursuivre : "mais on ne verra jamais ça chez nous." En cause selon le président : une préparation physique radicalement différente, un niveau plus faible et une vitesse de jeu moins intense en France. "Il y a un fossé entre notre jeu et celui des Etats-Unis." ajoute-t-il.

Pas de finale, faute de joueurs

Actuellement en Division 3, le club a pourtant fait une belle saison l'année dernière et atteint la finale des play-off après avoir été premier du championnat. Mais les Dragons ont dû déclarer forfait, faute de joueurs. "On en avait que19 sur 22" indique Corentin Guillaumot. Le club espère donc avec ses journées de recrutement attirer de nouveaux joueurs. Le président souhaite atteindre la division supérieure d'ici trois ans.