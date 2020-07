Les réderies tentent de résister au coronavirus dans la Somme ! Le planning de cet été est chamboulé : les plus grosses sont annulées, les plus petites sont parfois maintenues. Près d'Acheux-en-Amiénois, celle du village de Forceville est même revenue ce samedi, après 19 ans d'absence.

Forceville : retour de la réderie, malgré les gestes barrières et la distanciation sociale

Été particulier pour les chineurs et les amateurs de bonnes affaires ! Avec l'épidémie de coronavirus, bon nombre de réderies ont été annulées dans le département de la Somme. Après celle d'Amiens au printemps, celle de Pont-Rémy près d'Abbeville a été annulée. Elle devait se tenir ce dimanche mais la maire Anne Roucoux a expliqué que "les conditions sanitaires n'étaient pas réunies", pour un événement rassemblant d'habitude près de 3 000 personnes.

A l'inverse, des petites réderies ont été maintenues et autorisées par la préfecture de la Somme. Parmi elles, la réderie de Forceville près d'Acheux en Amiénois. Une trentaine d'exposants étaient réunis ce samedi dans le centre du village près de la mairie, attirant un peu plus de 200 visiteurs au total sur la journée. Des habits ont été présentés, comme des livres, des jouets, des vases et même des lampes à pétrole datant de la Première Guerre Mondiale ! La réderie de Forceville faisait même son retour : la dernière datait tout simplement de 2001 !

Impulsé par l'organisateur, l'association du club de ballon au poing de Forceville, l’événement a pu se tenir en toute sécurité. Un mètre de table au minium d'écart a été respecté entre les tables des exposants, tous équipes de gel hydro-alcoolique et de masques. Une entrée et une sortie distincte a été installée par les organisateurs. Le port du masque était recommandé, sans être toutefois obligatoire. Conséquence quand même de l'épidémie de coronavirus, les manèges pour enfants et les jeux gonflables prévus ont finalement été interdits par la préfecture de la Somme.

Pour l'association du club de ballon au poing de Forceville, cette réderie est tout simplement "un aboutissement", destiné "à rajeunir le village."

Près d'Acheux-en-Amiénois, la réderie de la commune de Forceville a été maintenue ce samedi © Radio France - Alexandre Lepère

Le calendrier des réderies maintenues pour la fin du mois de juillet

En Baie de Somme, notez que le marché aux livres organisé sur la place du marché de Cayeux sur Mer est lui aussi maintenu ce dimanche 18 juillet. A Cerisy, près de Corbie, un vide-grenier se tient le même jour au niveau du stade de football.

Dimanche 19 juillet

- Cayeux-sur-Mer : Marché aux livres - Place du marché 80410

- Cerisy : Vide grenier - Stade de football 80800

Dimanche 26 juillet

- Ault : Brocante association des parents d'élèves - Place de l'église 80460

- Bougainville : Vide grenier - Centre bourg 80540

- Cayeux-sur-Mer : Marché aux livres - Place du marché 80410