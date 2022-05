Forest Whitaker Palme d'or d'honneur de la 75e édition du Festival de Cannes

Après Jodie Foster en 2021, c’est l’acteur américain Forest Whitaker qui sera l’invité d’honneur de la cérémonie d’ouverture du 75e Festival de Cannes.

Prix d'interprétation masculine à Cannes en 1988 pour son rôle dans Bird de Clint Eastwood, Oscar du meilleur acteur dans un drame biographique en 2007 pour Le Dernier Roi D'Écosse de Kevin Macdonald, Forest Whitaker voit sa carrière récompensée encore une fois.

L'intéressé a réagi : "C’est toujours un privilège de revenir pour ce beau festival, pour y exposer mon travail, mais aussi pour être inspiré par les plus grands artistes de ce monde. Je suis incroyablement honoré d’être célébré dans le cadre du 75e anniversaire du Festival." Pour le mettre en avant, en plus de sa palme, le film For the Sake of Peace (Au nom de la Paix), réalisé par Christophe Castagne et Thomas Sametin et produit par Forest Whitaker, sera projeté le mercredi 18 mai en Séance spéciale.

