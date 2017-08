Forêt de Saoû : l'auberge des Dauphins transformée en musée

Le Département donne une deuxième vie à l'auberge des Dauphins, elle va devenir le musée de la forêt de Saoû. Abandonné depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le bâtiment tombait en ruine. La Drôme a racheté l'auberge ainsi que la forêt de Saoû, en 2003.

Vous pourrez à nouveau visiter cette réplique du Trianon de Versailles, construite en 1928 par Maurice Burrus, un industriel alsacien. Le bâtiment d'origine va être agrandi : une extension en verre de 400 m² va être ajoutée à l'arrière du bâtiment. Des expositions sur le site exceptionnel du synclinal perché, l'un des plus hauts d'Europe, seront présentées à l'intérieur de l'auberge des Dauphins. Et dans le salon doré, on servira à nouveau à boire et à manger comme dans les années 30. Cette pièce est connue pour ses miroirs, ses lustres et ses dorures. Le Département va investir sept millions d'euros pour les travaux de l'auberge et du parc qui l'entoure. L'ouverture au public est prévue pour le printemps 2020.