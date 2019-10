Forever King of Pop, le show hommage à Michael Jackson.

Tours, France

« Je voudrais qu'on se souvienne de moi comme d'une personne qui est venue et qui a apporté de la lumière au monde »

Michael Jackson

500 000 spectacteurs en Europe, FOREVER « The Best show about the King of Pop » arrive en France.

2h00 de spectacles intenses et mouvementé ! Le seul spectacle approuvé par la famille Jackson qui va vous faire revivre l'univers du King of Pop. 25 artistes sur scènes à travers les plus grands hits de la Star mondiale.

Orchestre live, chorégraphies au millimetre, le moindre détail rend hommage à Michael Jackson 10 ans après sa mort.

Rendez vous le Mardi 3 décembre à 20h au Palais des Congrès de Tours, le jeudi 19 décembre au Zénith d'Orléans. (Billetterie dans les points de ventes habituels.)