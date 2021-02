Festivals d'été : l'équipe du Foreztival travaille sur un projet alternatif et "Covid-responsable"

Les organisateurs du Foreztival, qui réunit 30.000 personnes au début du mois d'août à Trelins (Loire), n'ont aucun regret après les annonces jeudi du ministère de la Culture pour les festivals d'été 2021. "Au contraire, ça nous conforte plutôt dans notre choix", commente Jimmy Proux, le programmateur du festival ligérien. Celui d'annoncer tôt, dès décembre 2020, l'annulation de l'édition 2021.

Le programmateur du Foreztival réagit au cadre fixé par le ministère de la Culture pour les festivals d'été. Copier

"On avait vraiment du mal à imaginer que des festivals de 20.000, 30.000 personnes puissent avoir lieu, les décisions de la ministre nous donnent raison, et on n'avait pas non plus envie de partir sur un festival adapté, encore moins un festival en mode public assis", poursuit Jimmy Proux. Cette configuration n'est selon lui pas adaptée aux musiques actuelles, "l'essence même du Foreztival c'est un moment festif, un moment de partage et c'est incompatible avec ce genre de mesures".

87 rendez-vous dans 87 communes

Les organisateurs du Foreztival refusaient toutefois de ne rien proposer deux années de suite, après l'annulation déjà de l'édition 2020. Un projet nouveau est donc en préparation : 87 rendez-vous culturels dans les 87 communes de Loire Forez agglomération, pendant 87 jours (entre le 12 mai et le 6 août 2021). "On a eu l'idée de _proposer des beaucoup plus petits événements, "Covid-responsables"_, et on s'est dit que c'était intéressant d'emmener la culture dans des lieux dans des lieux qui n'ont pas forcément l'habitude d'en recevoir, d'autant plus qu'avec le contexte, les gens vont avoir envie et besoin de sortir", détaille Jimmy Proux.

Pour ce "tour du Forez en 87 jours", les organisateurs du Foreztival veulent proposer des concerts évidemment, mais aussi des spectacles pour enfants, de l'art de rue, du cirque et des événements thématiques, autour de la culture japonaise et du vent par exemple. Pour monter ce projet, le Foreztival travaille avec les mairies et les associations locales, mais aussi des entreprises. Jimmy Proux reconnaît que c'est risqué, mais il précise que, "contrairement au Foreztival, ce projet a été conçu pour être adapté et adaptable, avec des petites capacités et pour la quasi totalité des événements, en extérieur".