Fort-Boyard aura droit à une déclinaison hivernale autour du père Fouras

Fouras, France

Trente ans et pas une ride (sauf celles du père Fouras)... Le jeu télévisé Fort-Boyard revient ce samedi soir sur France 2 pour une trentième saison. Avec en moyenne 2,6 millions de téléspectateurs l'an dernier, les producteurs ont bon espoir de jouer encore une fois les premiers rôles. Un succès qui donne des idées, reconnaît Alexia Laroche-Joubert, directrice d'ALP, la société qui produit le jeu : "Quand vous battez TF1 huit fois sur dix, avec un univers très fort, unique en télévision, vous vous dîtes que vous avez quelque chose de fort à proposer au jeune public."

Voilà comment est né ce projet de déclinaison de l'univers de Fort-Boyard, dans un nouveau jeu diffusé cette fois durant l'hiver. "C'est ce qu'on appelle un prequel" raconte Alexia Laroche-Joubert. Une sorte de prologue, qui permettra de plonger dans les origines des personnages, et notamment le plus célèbre d'entre eux : "ce sera autour du père Fouras, confirme la productrice télé. Mais pas forcément avec lui. La question, c'est plutôt : d'où vient le père Fouras ? Comment a-t-il amassé ses Boyards ?"

Le nom a déjà été trouvé : "Boyardville"

Le tournage ne se fera pas sur le Fort, avec ses célèbres cellules. "Là, on est dans un parc d'attractions abandonné dans les Hauts-de-France" précise Alexia Laroche-Joubert. Un parc dont le père Fouras aurait été le directeur avant de l'abandonner. Le jeu verra l'apparition de nouveaux personnages, mais on retrouvera les fondamentaux du Fort : des épreuves et des candidats, dont le but serait d'obtenir la réouverture de ce parc.

Le nom du programme est déjà trouvé : "Boyardville". Le tournage lui pourrait débuter à l'automne. "C'est très ambitieux donc ça prend du temps, souligne la patronne d'ALP. Pour l'instant, on est en phase de pré-production." Il reste donc encore beaucoup de travail, pour retenir les jeux, les personnages, les costumes, les décors.