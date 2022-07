Fortes chaleurs en Touraine : le boom des piscines hors sol

Le phénomène n'est pas nouveau, mais la tendance est à la hausse : entre les fortes chaleurs et l'épidémie de covid, les ventes de piscines hors sol ont explosé ces trois dernières années. "Les gens cherchent de la fraicheur, du plaisir, directement chez eux" explique Sandrine Figaro, responsable du magasin Cash Piscine, à Chambray-lès-Tours.. "On sent que la crise sanitaire est passée par là, parce qu'ils expriment de plus en plus l'envie de rester entre eux, dans leur jardin, et pas à la piscine municipale".

Trouver piscine à son pied

Des piscines, on en trouve de toutes les tailles, de toutes les formes, et pour tous les budgets : "ça va de la petite piscine auto-portée à 15 euros pour rafraichir les enfants, à la piscine enterrée complète qui peut monter facilement jusqu'à 20, 25 000 euros. Mais ce qu'on vend le plus, c'est la classique tubulaire".

Après la baignade... l'entretien !

Attention, installer une piscine ça n'est pas seulement acheter un bassin ! Il faut penser à l'entretien, au nettoyage, aux accessoires, à l'hivernage... "Souvent les gens pensent qu'ils peuvent poser leur piscine dans le jardin pendant deux mois et être tranquilles" reprend Sandrine Figaro. "Alors que non : une piscine c'est du temps, de l'entretien, et de la patience." Elle met également en garde contre les arnaques, ou les ventes non professionnelles qui prolifèrent en ce moment : "On a beaucoup de clients qui viennent nous voir avec du matériel endommagé ou de mauvaise qualité, acheté sur le bon coin. Il faut faire attention à ne pas se faire avoir !"