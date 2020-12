Forum de la création, Saison culturelle 2021 : la mairie de Bordeaux présente ses projets pour la culture

Pierre Hurmic et son adjoint en charge de la création et des expressions culturelles, Dimitri Boutleux, ont dévoilé ce jeudi les grandes lignes de la politique culturelle de la Ville.

Alors que la crise sanitaire frappe durement le secteur, Pierre Hurmic a tenu à rappeler "le rôle crucial de la culture" dans des contextes difficiles comme celui "que l'on vit aujourd'hui". Le budget culture, qui est l'un des plus importants de la Ville, sera présenté en mars 2021.

"Nouvelle méthode de co-construction"

C'est la mesure phare annoncée ce jeudi par le maire de Bordeaux : la mise en place d'un forum de la création et des expressions culturelles. Le projet a pris du retard avec la crise sanitaire mais il commencera à prendre forme dès le mois prochain. "Ce forum consiste à dire qu'une politique culturelle se décide et se décline non seulement avec les acteurs culturels mais aussi avec les habitants, les bordelaises et bordelais. C'est une nouvelle méthode de co-construction et un travail de concertation que nous voulons engager pour définir cette politique culturelle bordelaise", explique Pierre Hurmic.

Dès la fin du mois de janvier 2021 la mairie prévoit de lancer une plateforme numérique participative qui sera composée de plusieurs modules : boîte à idées, questionnaire ou encore web-conférences. Le forum prévoit également de faire participer les habitants et des actions de proximité dans les quartiers de la ville seront mises en place entre le mois de février et le mois de mars 2021. En avril, la Ville présentera les premières orientations retenues par le forum avant une présentation définitive de la feuille de route culturelle en septembre 2021.

Focus sur la rive droite pour la Saison culturelle 2021

La nouvelle municipalité annonce également maintenir la Saison culturelle 2021. Elle aura lieu entre le mois de juin et le mois d'août. Pour l'heure, cette Saison culturelle n'a pas de thème défini mais la mairie souhaite qu'elle réponde toutefois à une question : "Quelles sont les véritables ressources de notre territoire ?"

La Ville lance ainsi un appel à projets dès ce mois de décembre, l'occasion de découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux collectifs et de leur donner "carte blanche". Les artistes ont jusqu'au 10 janvier pour faire leurs propositions sur le site de la mairie.

Cette année, la rive droite devrait être particulièrement exploitée. "Nous sommes en train de repérer des sites sur la rive droite dont les artistes pourront s'emparer, précise Dimitri Boutleux. C'est un territoire qui est très intéressant. La rive gauche doit énormément à la rive droite. La rive droite dans son histoire, ça a été des potagers, des vergers et après, on y a installé les usines, les industries dont on ne voulait pas rive gauche. Puis il y a eu toutes les populations immigrées... La rive droite peut répondre à la question 'quelles sont les véritables ressources de notre territoire ?' puisqu'en plus, la nouvelle ville se développe rive droite."

Une plateforme de soutien

Enfin, Pierre Hurmic a souligné que l'enjeu en 2021 sera avant tout d'accompagner la relance des acteurs culturels, durement touchés par la crise.

La Ville lance donc mi-décembre, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde mais aussi l'Etat, une plateforme de soutien aux artistes et aux opérateurs culturels.

Cette plateforme de ressources en ligne leur permettra d'être "aiguillés vers des aides qui leur correspondent le mieux pour monter des dossiers d'aides ou de projets". Un accompagnement téléphonique renforcé sera également mis en place.