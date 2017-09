Forum des associations : séduire de nouveaux adhérents

C'est la rentrée des associations, le traditionnel forum se tenait à Saint-Benoît samedi. 73 associations ont tenté de séduire de nouveaux adhérents.

Kimonos fièrement accrochés à des panneaux, vidéos des derniers spectacles de danse, meubles fraîchement retapés ou encore cours gratuits pour voir si le sport plaît.... chacun a sa technique pour faire en sorte d'avoir de nouveaux adhérents. Pierre Berthommier, éducateur du club de ping pong de Saint-Benoît a misé aussi sur le visuel "on a mis des balles c'est orange ça flashe". Du côté du club de danse, on cherche à séduire les plus petits "on a des bonbons" mais c'est surtout une communication en amont qui se joue via les réseaux sociaux : "on diffuse des teaser des concerts de l'année dernière en juin sur Facebook" explique Victorine Lucas, professeur de danse.

Et puis certains sont victimes de leur succès. C'est le cas d'Artmonie Yoga qui compte 95 adhérents. Les cours sont complets et il y a même une liste d'attente. Une réputation qui se bâtit, entre autre, grâce au bouche-à-oreille selon Agnès Bordas, professeur de yoga : "des amis leur disent que le cours a changé quelque chose, qu'ils se sentent mieux". Et la discipline semble séduire selon elle : "on est dans un monde où les gens sont parfois dans le mal-être, le yoga ça les détend."

Du côté des futurs adhérents, certains viennent surtout en coup de vent pour renouveler l'adhésion. C'est le cas d'Edwige "je réinscris mes enfants dans leur sport. Ca sera du hip-hop pour Clothilde et du foot pour mon plus grand." Mais la mère de famille aime quand même venir "jeter un œil" et surtout "rencontrer les membres du bureau. On peut poser nos questions et rencontrer ceux qui sont dans l'association."

Et puis il y a ceux qui décident de se mettre au sport comme Emilie venue avec trois copines. Après plusieurs dizaines de minutes passées à déambuler, elles ont finalement fait leur choix : "ça sera de la gym avec de la musique." Et la raison est toute simple selon ses amies : "elle se marie l'année prochaine, nous on doit être en forme. Et il nous faudra bien neuf mois ! " s'amuse Aude.