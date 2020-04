Fougères : un "festival" d'une semaine en ligne pour promouvoir les talents locaux

"L’occasion pour le public local (et les internet, encore et toujours) de (re)découvrir les artistes qui travaillent, répètent, jouent près de chez eux." C'est ainsi que se présente, sur sa page Facebook le Label MIF, festival en ligne, période de confinement oblige, à l'heure où les festivals en plein air sont très menacés (Solidays est le dernier à avoir été annulé, ce lundi).

"On est un groupe d'amis, qui vient de Fougères et des alentours, avec chacun des expériences dans l'organisation de concerts ou de festival, explique Bastien Bonhoure, l'un des organisateurs. Et l'idée, c'était de créer une synergie, donner de la visibilité à des groupes, peut-être plus que si chacun jouait dans son coin".

Alors, dès ce mercredi, et jusqu'au mardi suivant, le 21 avril, des groupes et artistes fougerais se produiront à 18 heures (sauf dimanche, 16 heures), sur la page Facebook. Des concerts enregistrés depuis chez eux, dans les conditions du direct, précise le festival. "C'était trop compliqué, comme il y a a des groupes à plusieurs artistes. Et l'idée, ce n'était pas de se restreindre, en faisant uniquement des concerts solo".

Ce dimanche, c'est donc Pierrot Soleil qui ouvrira le bal à 18 heures, avant que la semaine ne s'achève par Dark Passenger le mardi 21 avril. Entre temps, le groupe Les Pieds Devants sera notamment à suivre dimanche à 16 heures. La programmation est variée, entre chanson française (Pierrot Soleil, Les Piefs devant, Ben Cozik), rock expérimental (David Futur), ou punk (JC), ou encore hip-hop (SOEK) et rap (Dark Passenger). Et il y aura peut-être, qui sait, une deuxième semaine, d'autres groupes de Fougères s'étant proposés pour jouer dans une deuxième version.