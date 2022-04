Pourville : sur les traces d'un avion Halifax de la seconde guerre mondiale

Le 20 avril 1944, un Halifax de la Royal Canadian Airforce décolle pour aller bombarder la gare de Lens. A son bord, quatre Canadiens et trois Anglais. Ils s'égarent, s'écartent de la trajectoire prévue et se retrouvent sous les feux de la défense anti-aérienne allemande et l'avion s'écrase à Pourville, près de Dieppe.

Sur les sept à bord, quatre parviendront à s'éjecter, deux seulement survivent.

Sur le grand champ d'herbe, ils sont une dizaine de passionnés à arpenter le sol marécageux munis de détecteurs de métaux et de bêches.

Fouilles sur les restes d'un halifax à Pourville © Radio France - Milena Aellig

A chaque bip bip, ils creusent pour déterrer la pièce, jusqu'à 30 centimètres. Pour l'instant, ils ont réussi à trouver quelques belles pièces : deux mitraillettes browning, une bombonne d'oxygène, une plaque avec peut-être un numéro qui permettrait d'identifier l'appareil.

Une chance car le métal ne se conserve pas toujours très bien dans cette zone très humide : l'aluminium par exemple a tendance à tomber en miettes.

Chaque morceau est soigneusement consigné dans un sac en plastique, numéroté, et reposé à côté d'une borne en bois pour permettre à un géomètre de venir identifier le site. Ces amateurs éclairés souhaitent faire les choses bien, pour que leurs découvertes fassent avancer la recherche et la mémoire.

Parmi eux, il y a Marcel Diologent, 96 ans, arpente le terrain. Pour lui, ces fouilles font surtout remonter des souvenirs

Avec mon frère cadet, c'était un peu notre quartier général, on s'installait sur le dos du fuselage. On a eu de la chance de ne pas se faire sauter quelque part !

Il sourit aujourd'hui de l'inconscience qu'ils avaient à l'époque, puisque l'avion avait encore ses munitions. Il me raconte qu'après la guerre, lorsque l'eau qui recouvrait la carcasse de l'avion s'est retirée : "un gamin était venu chercher de l'herbe pour les lapins, et avec sa faucille _il a tapé contre un détonateu_r... Je l'ai retrouvé bien plus tard, il était devenu docker et avait un crochet à la place de la main".

Dans ses yeux, on perçoit que tous ces souvenirs sont encore là, biens présents. Ce n'est peut être pas un hasard s'il a fait ensuite carrière dans l'armée de l'air...

L'idée derrière la démarche est de prouver que ce site est précisément celui du crash, ce qui permettrait de demander l'autorisation de fouiller plus profondément pour espérer découvrir les moteurs de l'avion et les corps des trois soldats qui n'ont pas pu s'éjecter.Un enjeu historique mais aussi humain pour Français Kowal, qui a retrouvé cinq des sept familles des soldats. Elles sont installées au Canada et aux Etats-Unis mais comptent bien venir à Pourville si un monument est installé pour leur rendre hommage.