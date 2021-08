Fouras : un carrelet pédagogique pour mettre en valeur le patrimoine local

Pour rendre plus accessible cet emblème du patrimoine local, l'association Histoire et patrimoine du Pertuis charentais a construit un carrelet pédagogique à Fouras. Depuis le début du mois d'août, il est possible de louer cette cabane de pêcheurs, pour y passer une après-midi ou une journée.

Rendre plus accessible le patrimoine local

Dans cette cabane en bois qui surplombe l'océan, une famille s'active pour préparer ses filets. Ces habitués de la pêche au carrelet ont loué l'endroit pour l'après-midi :

Au printemps nous avions vu que le carrelet pédagogique était en construction, et comme nous avions loué plusieurs fois celui d'Angoulins nous étions intéressés : le grand air, la nature, la pêche, le petit casse-croûte... C'est agréable !

Sur le bord de la cabane, une manivelle sert à faire monter et descendre un grand filet, la balance. À marée haute, on abaisse complètement la balance et au bout de quelques minutes, on la remonte. Avec un peu de chance, quelques petites crevettes peuvent s'y trouver, attirées par les appâts.

À marée basse, une manivelle permet de faire descendre le filet, appelé "balance", dans lequel sont placés des appâts destinés à attirer crevettes et petits poissons. © Radio France - Héloïse Décarre

On a envisagé de faire un carrelet parce qu'on trouvait dommage qu'ils ne soient pas accessibles à tout le monde : ça permet à des gens d'accéder à quelque chose d'habituellement privé, Raymonde Chenu, présidente de l'association Histoire et patrimoine du Pertuis charentais

Prix de la location : 60 euros pour une pêche le temps d'une marée, 90 euros pour la journée. Et à la rentrée, le carrelet sera aussi mis à la disposition des écoles de la région.