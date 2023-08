Fraisans : 52.000 personnes au No Logo Festival cette année, "du jamais vu" d'après l'organisateur

"On n'a jamais eu autant de monde", se félicite Florent Sanseigne, l'organisateur du festival No Logo à Fraisans, dans le Jura. Cette année, le festival s'est déroulé du vendredi 11 au dimanche 13 août. Une édition un peu particulière puisqu'il s'agissait du 10ème anniversaire de l'évènement. Pour cette année 2023, 52.000 personnes sont venues au festival sur les trois jours. Un record pour le festival né en 2013 et qui avait accueilli cette année là 20.000 fêtards. "Je ne suis pas étonné de ce record de fréquentation", confie Florent Sanseigne. "On était déjà complet depuis le mois de juin."

"On se devait d'être complet"

"Je suis très heureux de ce record de fréquentation. C'est beaucoup de fierté pour mes équipes et pour moi de fêter les 10 ans du festival avec ce nombre de festivaliers. D'un autre côté, on se devait d'afficher complet pour équilibrer le budget du festival. Pour rappel, le No Logo n'est pas subventionné. La totalité du budget se finance par les bars, les entrées et les stands de restauration." Et qui dit anniversaire, dit gros budget : l'édition 2023 a coûté 2,5 millions d'euros.