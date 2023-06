Français, Américains... et Allemands, tous les acteurs du Débarquement sont représentés au camp Bloody Gulch

Les jeeps américaines accueillent les visiteurs du "Bloody Gulch" , un camp de reconstitution historique dans le manoir de Donville à Méautis. Vient ensuite l'épicerie française à la nappe aux carreaux rouge, puis, une fois dans la cour, le camp militaire allemand. Sur les sites du Débarquement, la représentation de l'ennemi de l'époque reste rare mais le "Bloody Gulch", qui signifie "ravin sanglant", y tient. C'est une de ses particularités.

Dans quelles conditions vivaient les soldats américains ou allemands ? Le camp de Bloody Gulch en donne un aperçu. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Mettre en lumière le quotidien de tous les soldats

"Il n'y a pas que les Américains," rappelle Odin Feuardent, un des responsables du site, "il y a aussi des Français et des Allemands." Chacun est donc représenté par des reconstituteurs qui donnent vie aux soldats. Ceux du camp allemand sont de nationalité allemande et viennent spécialement pour ces jours de commémoration.

Erik et Peter sont venus d'Allemagne pour reconstituer le quotidien de leurs compatriotes pendant la Seconde Guerre mondiale. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Parmi eux, Erik : "On cherche à recréer l'histoire. Alors c'est la part sombre de l'histoire bien sûr, mais si on n'y mêle pas de politique, ça fonctionne, même dans un uniforme allemand. Tout ce qu'on veut c'est rencontrer des gens et aller plus loin que les livres d'histoire." Et effectivement, les visiteurs voient d'un très bonne œil ces Allemands qui montrent le quotidien, les vêtements et les objets qui entouraient les soldats. "Je trouve cela tout à fait normal," estime Michel, originaire du sud de la France, venu visiter la Normandie en famille, "ils viennent réfléchir a posteriori sur ce qu'il s'est passé. Comme nous."

Les conclusions sont d'ailleurs les mêmes, quelle que soit la nationalité, quand chacun découvre la réalité du quotidiens de ces soldats : "plus jamais de guerre," résume Erik.

La reconstitution : transmettre l'histoire de manière vivante pour ces passionnés

"Les gens peuvent toucher les vêtements, les objets, ont sort des livres d'histoire," explique Peter, reconstituteur allemand. C'est ce qui attire les visiteurs, "cela permet de découvrir l'histoire de manière plus vivante que dans un musée," confie une touriste, "là, on arrive, un petit peu, à se projeter dans leur vie."

Au camp de Bloody Gulch, on découvre aussi les objets qui rythmaient le quotidien, comme ces tickets de rationnement. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

N'allez pas donc pas dire à Jacques Brigandat dans son uniforme américain qu'il se déguise. Ce passionné de 75 ans, ancien militaire lui-même, estime qu'il a "un devoir de mémoire". Pour lui, se glisser dans les bottes d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale, c'est se poser les même question que lui : "comment ? Pourquoi ? Et qu'-est-ce qu'on fait là ?" Le reconstituteur tient "à raconter à chaque visiteur ce que ces gens ont vécu." Sa manière de transmettre aux plus jeunes.

Dans leur uniformes américains de la 101e Airborne Division, Jacques et son épouse racontent aux visiteurs le Débarquement des parachutistes. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

