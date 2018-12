VIDÉO : France 2 prépare le retour du "Grand Échiquier" et tourne sur la Côte d'Opale

Wissant, France

Ces derniers jours, la journaliste du 20 h de France 2, Anne-Sophie Lapix a enregistré des séquences sur la Côte d’Opale avec une partie de ses invités, en prévision de l’émission "Le Grand Échiquier", ce jeudi. Ainsi Alain Souchon et ses fils se sont retrouvés à Wissant.

Alain Souchon et ses fils ont servi de guide à l’émission sur la Côte d'Opale © Radio France - Matthieu Darriet

Le principe est un road-trip sur la Côte d'Opale, avec Anne –Sophie Lapix qui se laisse guider par les Souchon : "On est attachés au Nord pour des tas de raisons familiales et amicales. On a des amis à Lille ou et Dunkerque. Et ils nous ont toujours parlé de leur Nord, avec passion. On se retrouve dans des endroits, à Paris ou en Sologne et on chante des chansons du Nord, avec ces gens-là. C'est nos copains."

Alain Souchon et ses fils sont très attachés à la Côte d'Opale. © Radio France - Matthieu Darriet

Quatre caméras, un drone et la volonté de signer de belles images de la région, le réalisateur nordiste y tient particulièrement. Ce sera la signature de l’émission, explique François Goetghebeur : "C'est le seul sujet dans l’émission Le Grand Échiquier qui ne soit pas en direct. C'est une façon de visiter la région. On est très attachés à magnifier notre région du Nord. Les Souchon deviennent, un temps, les ambassadeurs du Nord. On est originaires d'ici, alors on est fiers de montrer cette région et on a envie que ce soit joli."

Le Grand Échiquier, ce sera trois heures d'émission en direct, avec une séquence enregistrée, tournée sur la Côte d'Opale avec les Souchon, père et fils. © Radio France - Matthieu Darriet

Après Wissant, le chemin de l’émission sur la Côte d’Opale s’est poursuivi à Dunkerque, où les fils Souchon viennent régulièrement, avec leurs copains du nord, pour le carnaval. Leur guide, c'est Arnaud Delbarre : "C'est important d'incarner cette région, avec des gens qui ne sont pas d'ici, comme Alain Souchon, mais qui y sont attachés et qui ont un véritable amour pour ce que l'on est."

Journaliste qui présente le 20h de France 2, Anne-Sophie Lapix reprend Le Grand Échiquier de Jacques Chancel, un sacré défi ! © Radio France - Matthieu Darriet

C’est ce qui ressortira de cette émission de trois heures qui accueillera aussi Daniel Auteuil, Roberto Alagna avec l’Orchestre national de Lille. Un joli défi avec un peu de pression, pour Anne-Sophie Lapix qui va s’inscrire dans les pas de Chancel : "au début, j'ai hésité à accepter cette émission, parce que j'ai énormément d'admiration pour Jacques Chancel, et forcement on a toujours un petit peu peur de la comparaison. Mais il ne faut pas bouder son plaisir, saisir les opportunités et se jeter dans les projets quand ils sont beaux. Mais la pression, elle est là !"

Mais sur la tournage, les Souchon, père et fils, sont très détendus. Ils assurent l'ambiance et bien sûr, ils ont chanté "Le baiser".