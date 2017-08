France 4 nous emmène passer "Une saison au Puy du Fou"

Après l'immense succès d'Une saison au zoo, France 4 nous invite à passer une saison au Puy du Fou. Tout cet été, les équipes de tournage ont suivi une vingtaine de salariés du parc : danseuse, voltigeur, soigneuse animalier... Le premier épisode sera diffusé le 28 août.

Après sept saisons au zoo, France 4 a décidé de nous emmener au Puy du Fou ! Pendant tout l'été, celui des 40 ans du parc, les équipes de tournage ont suivi une vingtaine de salariés et de bénévoles, dont sept personnages principaux. Au fil des 45 épisodes de 26 minutes de la série, nous allons découvrir leur quotidien : leur travail, leurs défis à relever, les moments de stress et leurs réussites. Le premier sera diffusé le 28 août à 20 heures.

Comme leurs prédécesseurs du zoo de La Flèche où est tourné "Une saison au zoo", ils doivent s'attendre à devenir des stars du petit écran, à qui les visiteurs du Puy du Fou demanderons sans doute bientôt des autographes. France 4 a d'ailleurs déjà dévoilé les portraits des sept "personnages principaux".

Découvrez les sept personnages principaux d'Une saison au Puy du Fou

Il y a Blandine, 29 ans, la responsable des danses. Elle se confie à France Bleu Loire Océan sur son impatience à se découvrir à l'écran :

Florent, 36 ans, le responsable des combats.

Florent a participé à sa première Cinéscénie à 10 ans. À 36 ans, c'est maintenant lui le responsable des combats sur l'ensemble des spectacles © Radio France - France 4

Coralie, 26 ans, la danseuse principale du spectacle "Mousquetaire de Richelieu".

Deux ans à peine après son arrivée, Coralie a obtenu le rôle principal du "Mousquetaire de Richelieu" - France 4

Martin, 17 ans, voltigeur.

Après déjà 15 ans de Cinéscénie, Martin est voltigeur pour la première fois © Radio France - France 4

Megan, 19 ans, agent d’accueil.

Megan arrive d'Afrique du sud pour travailler au Puy du Fou - France 4

Karl, 24 ans, meneur de char.

À 24 ans, Karl est le plus jeune meneur de char du Puy du Fou - France 4

La dernière des sept personnages principaux, c'est Anne, 25 ans, soigneuse animalière. Elle s'occupe de tous les animaux de race ancienne du Puy du Fou et elle participe aussi à la Cinéscénie en tant que bénévole.

La différence avec un documentaire classique ? Le quotidien des gens nous intéresse autant que les aspects spectaculaires

L'équipe de France 4, composée d'une dizaine de personnes a passé plus de deux mois au Puy du Fou afin de s'imprégner de l'ambiance et d'être au plus près de la réalité. C'est ce qui fait la différence entre cette série et les autres reportages qui ont pu être faits sur le parc explique le producteur, Vincent Dupouy : "on crée des liens avec les gens qu'on suit. Et, surtout, on a le temps de raconter de façon peut-être plus véridique leur quotidien et de s'arrêter sur des points qui sont moins spectaculaires que ce qu'on peut voir dans un documentaire classique sur le Puy du Fou parce que le quotidien des gens nous intéresse autant que les aspects spectaculaires de leur travail. Au final, ce mode de narration permet d'être très proche de leur réalité et d'être sur quelque chose de très juste par rapport à leur vie de tous les jours".

Reportage dans les coulisses du tournage de l'émission "Une saison au Puy du Fou"