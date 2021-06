France-Allemagne : à Nîmes les bars se préparent

Tous ont opté pour la même solution pour diffuser le match qui commence à 21h : des petits écrans éparpillés sur les terrasses et à l'intérieur des bars, pour que tout le monde puisse voir le match sans effet de masse. Certains bars se sont même mis en commun. C'est le cas du Café Latin, de la Lynette et du Carré Jazz. A trois, ils comptabilisent quatre écrans, de quoi satisfaire leurs clients.

Au Victor Hugo, le gérant Nicolas Pradel insiste "Qu'on soit bien clairs, on est pas en mode fanzone. Pour regarder le match, il faudra être assis, tout comme pour consommer."

Inquiétudes des débordements ?

Le week-end taurin n'est pas si loin. Le restaurant les enfants Denim, situé dans la festive rue Fresque s'en souvient : il a dû fermer à 20h car il y avait trop de monde. Qu'en sera-t-il pour le match ? "Il va falloir faire attention à ce que sur la terrasse et surtout dans les rues, il n'y ait que des personnes assises, constate Corentin Carpentier, le gérant du restaurant et bar à vin. Après, on va quand même essayer de mettre une petite ambiance" Et pour ce faire, tout le personnel des enfants Denim aura un maillot des bleus floqué "Denim 30" dans le dos, en clin d'œil.

Au Victor Hugo, là aussi on espère que l'émotion du football sera là "Certes, il faudra respecter les consignes, mais on ne pourra pas empêcher les gens dès qu'il y aura une action, de crier, d'avoir peur et d'éclater de joie".