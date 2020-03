France Bleu anime votre confinement : des activités du 1er avril pour toute la famille avec les musées du Sud

Voici une sélection d’activités pour fabriquer des "Poissons d’Avril" et découvrir notre Méditerranée avec les musées et centres de découverte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

D'où vient cette tradition du poisson du 1er avril ?

Ce mercredi c’est le 1er avril, jusqu’en 1564 cette date marque le début de l’année, mais cette année la le roi Charles IX décida de modifier le calendrier pour faire commencer l'année le 1er janvier, sauf qu’à l’époque la communication royale mettait quelques mois pour faire le tour de France et beaucoup de monde le 1er Avril de l’année suivante n’étaient pas au courant de ce changeant et continuèrent à se souhaiter une bonne année le 1er Avril et à s’offrir des cadeaux.

Pour ce moquer d'eux, quelques petits malins ont eu l'idée de leur offrir des cadeaux un peu spéciaux, des faux cadeaux, des cadeaux pour de rire, bref des blagues !

À partir de ce jour là, raconte-t-on, chaque année au 1er avril tout le monde, grands et petits, prit l'habitude de se faire des blagues et des farces.

Et les poissons dans tout cela ?

Envie de poisson pour des pêcheurs frustrés, car début Avril en France la pêche était interdite en pleine période de reproduction des poissons, pour faire des farces aux pêcheurs on leur offrait de faux poissons. Autre explication le poisson étant le symbole du carême (période dans la religion catholique, avant Pâques, où il n’est permis de manger que du poisson) il était de tradition au début du XXème siècle d’envoyer des carte postale du 1er Avril pour se souhaiter amour, amitié et bonheur avec comme illustration des poissons.

Le Musée océanographique de Monaco

Le magnifique bâtiment surplombant la mer en principauté est fermé, comme tous les lieux public de France, mais même en confinement il est possible de vivre l’océan au travers d'anecdotes, de découvertes sous-marines et d'histoires océanographiques en ligne sur le site et sur la page Facebook du Musée.

Une visite virtuelle à 360° est offerte

Des quizz pour occuper un moment en famille dans la rubrique « L’océan en question »

Quelles tortues marines en Méditerranée ?, Y’a-t-il des baleines en Méditerranée ?, Saviez-vous que la pieuvre avait 9 cerveaux ?

Les équipes du plus grand musée océanographique du monde nous font partager leur travail, car même en confinement il faut nourrir et soigner les espèces vivantes dans les bassins. Des vidéos sur la page Facebook montrent tout cela.

Un cahier de coloriage gratuit

Inspirez-vous du cahier de coloriage du Musée Océanographique de Monaco qui est téléchargeable gratuitement pour faire vos poissons d’avril !

Des dizaines de modèles de poissons cardinal de Banggai et de poissons clown, des requins, poissons mandarin mais aussi des mosaïques, des tortues 23 pages de coloriages gratuits.

Le Centre de découverte Mer et Montagne de Nice

Le Centre de Découverte Mer et Montagne est une association loi 1901 créée en 1991, par un groupe de plongeurs passionnés à Nice qui est entre autre un contre de loisirs pour les enfants les mercredis toute l’année et durant les vacances scolaires. Les activités étant annulés, les animateurs du CDMM propose des vidéos sur Facebook pour occuper les enfants.

Créer une baleine en origami ou un marque page en origami

Le MUCEM de Marseille

Le premier grand musée national consacré à la Méditerranée, haut lieu de l'architecture et du patrimoine propose aussi des activités gratuites en ligne, nous pouvons visiter en vidéo les réserves du MUCEM avec des objets mystérieux, fascinants, inquiétants...domestiques ou sauvages ? À poils ou à écailles ? Utiles ou nuisibles ?

Des animaux qui font une sorte de zoo unique, le musée propose la visite sous une forme originales puisque nous sommes invité à « adopter » un animal, du coup chaque clic nous faire découvrir une partie nouvelle des réserves et chaque visite sur le site est différente.

4 visites virtuelles de l’extérieur de ce bâtiment exceptionnel sont aussi offerte sur internet

Le Musée extraordinaire d'Ansouis dans le Luberon

Dommage que le musée extraordinaire d’Ansouis qui montre pourtant plein de poissons sculptés n’est pas de site internet ni de page Facebook, car dessiner en famille les poissons qui hantaient la vallée du Luberon sous 800 mètres d’eau il y a 10 millions d’année aurait été une sacrée activité !

Vous trouverez des photos et des articles sur ce musée créé par Georges Mazoyer, artiste peintre et plongeur sous-marin qui collectionne dans une succession de voûtes moyenâgeuses des poissons, des coquillages, des coraux et des fossiles du Luberon.

Ce musée est vraiment à voir (lorsque ce sera possible car il rassemble quarante années de passion et de plongées à travers le monde.

Quelques photos sont à voir sur les sites dédiés au Leberon