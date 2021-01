France Bleu Armorique en direct de la gare de Saint-Brieuc pour la finale de la plus belle gare de France

Entre 6h et 9h ce mercredi 20 janvier, France Bleu Armorique sera en direct de la gare de Saint-Brieuc à l'occasion de la finale du concours de la plus belle gare de France.

Ce lundi soir, près de 120.000 votes ont été enregistrés, plus de 36.000 commentaires, plus de 20.000 partages sur la page Facebook Gares et Connexions, un record ! La finale du concours de la plus belle gare de France entre Saint-Brieuc et Metz est très suivie. Et le match est très, très, très serré... Après avoir longuement été menée, la gare de Saint-Brieuc est passée en tête des votes à l'heure où nous écrivons ces lignes !

Clôture des votes à 11h ce mercredi

Mais rien n'est encore joué, alors, France Bleu Armorique a décidé de se mobiliser en proposant des directs depuis la gare de Saint-Brieuc entre 6h et 9h ce mercredi 20 janvier. On parlera, avec vous de cette très belle gare de Saint-Brieuc (en toute objectivité, bien-sûr !), on entendra des usagers, le maire de Saint-Brieuc Hervé Guihard viendra aussi nous voir vers 7h30.

Les votes sont ouverts jusqu'à 11h ce mercredi.