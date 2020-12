France Bleu Berry en direct du marché de Noël de Châteauroux

Gaëlle Fontenit et Régis Hervé

Pierre Guillet et le Père Noël aiment tous les deux...les bonnes tables !

Inauguré le week-end dernier, le marché de Noël de Châteauroux se poursuit jusqu'au 24 décembre. Evidement, un protocole sanitaire strict a été mis en place pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Une trentaine de chalets a été installée cette année place de la République et de nombreuses animations sont prévues jusqu'au 24 décembre. France Bleu Berry est aussi de la fête. Un studio éphémère a été installé dans les locaux de l'office de tourisme, à deux pas de la place de la République. Ce mercredi, c'est l'animateur Pierre Guillet qui était en direct de 16h à 19 heures, avec de nombres invités, exposants et vendeurs du marché. Mercredi prochain, c'est Maxime Daniel qui officiera.

Pierre Guillet et le technicien Christian Belert © Radio France - Gaëlle Fontenit

Jeudi 17 décembre : à partir de 16h, partez à la poursuite d'un pain d'épices géant

Vendredi 18 décembre : à partir de 16h, attrapez un renne géant

Samedi 19 décembre : la banda "Les Diablotins" de Sainte-Sévère

Dimanche 20 décembre : le magicien sculpteur de ballon Bruno Monjal et farandoles de lutins

Lundi 21 décembre : à partir de 14h30, chants de Noël

Mercredi 23 décembre : de 15h à 18h, fanfare de Noël

Jeudi 24 décembre : à partir de 14h30, animation Reine des Glaces

A noter que le Père Noël est présent en centre-ville les 19, 20, 22, et 23 décembre de 15h30 à 19h. Il sera également là juste avant sa tournée, le 24 décembre de 15h30 à 18h.

Parkings gratuits

Tous les parkings en ouvrage, c'est-à-dire Diderot, Équinoxe, Centre-ville, les Halles et Hôtel de ville, seront gratuits les dimanches 6, 13 et 20 décembre ainsi que les jeudis 24 et 31 décembre de 6h à 21h. Les autres jours, la première heure y est gratuite.