Tour de France 2021 : suivez France Bleu Berry en reconnaissance sur le parcours de la 6e étape

A partir de 7h ce mardi 29 juin, suivez l'équipe de France Bleu Berry sur les routes du Tour de France 2021 avant le passage de la 6e étape entre Tours et Châteauroux ce jeudi. Sur leurs vélos électrique, Jérôme Collin, Thierry Chareyre, Maxime Daniel et Etienne Payan vont reconnaître une partie du parcours, 46 km entre Valençay et Châteauroux. Ils sont accompagnés par des membres du club de l’Union Sportive le Poinçonnet Cyclo et ils interviendront régulièrement à l'antenne tout au long de leur périple pour vous donner leurs impressions.

Suivez l'équipe de France Bleu Berry en reconnaissance sur les routes du Tour de France :

Une mission à accomplir

Le peloton de France Bleu Berry espère rejoindre Châteauroux avant 9h30 avec la mission de livrer des macarons de la maison Castel Praliné dans le studio de la radio. Pour permettre à l'équipe de la radio, pas tout à fait aussi entraînée que les coureurs du Tour, d'atteindre son objectif, la société Cycl'one a prêté quatre vélos de route avec assistance électrique.