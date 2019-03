France Bleu Breizh consacre la championne du monde de far breton!

Claudie Le Doaré, de Landerneau, est championne du monde de far breton ! Elle a reçu la coupe des mains du maire de Quimper, Ludovic Jolivet, membre du jury, composé également de Jean Le Cam, Yvon Etienne, Paul Marzin et de plusieurs membres de France Bleu Breizh Izel. Le championnat du monde s'est déroulé lors du Festival de l'artisanat de Quimper ce samedi.

Les gagnants © Radio France - Aurélie Lagain

Le secret de Claudie ? Le beurre et la poignée de sel jetée dans la pâte, rit celle qui avoue que son péché mignon, ce sont "les quatre heures". Emballée par l'idée du concours, et régulièrement félicitée pour son talent, elle a décidé ce samedi matin de faire un far et de l'embarquer direction Quimper pour le présenter au concours.

"Celui de ma maman est bon... mais je préfère le mien!"

"Tu sais ce que j'ai mis comme commentaire ? Mémé, sors de ce plat!", rigole Yvon Etienne. "C'est un _far gourmand_", explique Claudie. "On se fiche de la ligne, le beurre, c'est mon secret!" Et sa recette ? Ce n'est pas une recette de famille. "Celui de ma maman est bon aussi... Mais je préfère le mien!"

La recette de Claudie :

4 oeufs

1 litre de lait

350 g de farine

du beurre "autant qu'on veut"

le sucre "au goût"

une pincée de sel jetée dans la pâte

"jamais de pruneau"

Pendant qu'elle mélange les ingrédients de l'appareil, elle enfourne son plat garni de (plein de) beurre dans le four chaud. Lorsqu'elle verse la pâte, ça remonte sur les côtés.

La cuisson se fait à un peu plus de 150°, chaleur tournante.

Le déguster froid "avec une bolée de cidre

Mention spéciale revisite au far façon tiramisu, et au far salé à l'andouille!