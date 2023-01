France Bleu Gironde vous invite au Jumping international de Bordeaux le samedi 4 février 2023

Quatre jours de rencontres et de beau spectacle, telle est la promesse du Jumping international de Bordeaux de retour du 2 au 5 février 2023 au Parc des expositions de Bordeaux-Lac. Amateurs d’équitation, passionnés, pratiquants et professionnels, tous se réunissent pour un grand moment de célébration, de spectacle et de compétition et le retour en piste des meilleurs cavaliers du monde. France Bleu Gironde est partenaire de ce beau rendez-vous, avec de nombreux temps forts samedi 4 février 2023.

La journée de samedi s'annonce grandiose au Jumping international de Bordeaux. Dès 9h30, place à la compétition dans différentes catégories : poney 1 et 2 vitesse, poney Elite, le championnat ANTARES des partenaires (épreuve individuelle) mais aussi le CSI5*W - Prix GSF. Depuis 1979, la Coupe du monde se dispute sur plusieurs ligues réparties sur les cinq continents. Ces circuits qualificatifs permettent de déterminer les 40 cavaliers qui s’affronteront en finale. Du haut niveau en perspective et tout un beau programme également pour le public au cœur du Salon du Cheval de Bordeaux. Avis aux amateurs : une course d'orientation, des démonstrations de voltige par les champions du monde 2022, Manon Moutinho et Lambert Leclezio, et séance de dédicaces, sont organisées samedi. Vous ne vous ennuierez pas au Jumping international de Bordeaux.

Cette édition anniversaire du Jumping international de Bordeaux s'annonce exceptionnelle avec du sport de haut-niveau et les épreuves internationales de saut d'obstacles et d'attelage, des animations et du shopping avec le salon du Cheval, mais aussi de belles découvertes avec le Forum Santé.

Les meilleurs cavaliers attendus au Jumping international de Bordeaux - Jumping international de Bordeaux

Informations pratiques

Le Jumping international de Bordeaux se déroule du 2 au 5 février 2023, au Parc des Expositions de Bordeaux Lac. Les horaires des compétitions sont détaillées sur le site Internet de l'événement .

Horaires du Salon du Cheval :