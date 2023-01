France Bleu Gironde vous offre votre visite des expositions Dali et Gaudi aux Bassins des Lumières à Bordeaux

La Base sous-marine à Bordeaux est devenue un lieu incontournable pour les amateurs d’art et de découvertes. En effet, les Bassins des Lumières ont transformé ce lieu d’histoire en véritable écrin pour les différentes expositions immersives. Après Venise, place désormais au génie de Dali et de Gaudi.

Deux nouvelles expositions immersives pour les Bassins des Lumières

Comme pour les précédents rendez-vous, ce sont deux expositions que vous pourrez découvrir à la Base sous-marine de Bordeaux. Un programme court vous invite dans l’univers de “ Gaudi, architecte de l’imaginaire ”. Entre rêve et réalité, le parcours embarque les visiteurs du Parc Güell à la Casa Batllo en passant par la Casa Milà et la célèbre Sagrada Familia. Le programme long, quant à lui, est consacré au maître Salvador Dali . Paysages surréalistes, peintures, dessins, photographies, installations, films et images d’archives retracent le parcours de “Dali, l’énigme sans fin” et ses plus de 60 années de création.

L'oeuvre de Dali à redécouvrir dans le cadre de "Dali, l'énigme sans fin" aux Bassins des lumières à Bordeaux - Culturespaces

Vos entrées pour Dali et Gaudi aux Bassins des Lumières

Le rendez-vous est pris pour découvrir ces expositions immersives événements à partir du 3 février 2023 et jusqu’au 7 janvier 2024. Mais France Bleu Gironde, partenaire des Bassins des Lumières, vous réserve une surprise de taille et vous ouvre les portes de la Base sous-marine à Bordeaux pour découvrir “Dali, l'énigme sans fin” et “Gaudi, architecte de l’imaginaire” en avant-première le jeudi 2 février.

Pour suivre notre City baladeur pour une visite unique, inscrivez-vous en remplissant le formulaire ci-dessous. Vous ferez peut-être partie des cinq chanceux qui pourront découvrir ces expositions immersives accompagnés de la personne de leur choix et avant tout le monde. Bonne chance !

Découvrez l'exposition "Dali, l'énigme sans fin" des Bassins des lumières en avant première avec France Bleu Gironde - Culturespaces

Sur un air de Pink Floyd

Au fil de la visite, les plus grands chefs-d’oeuvre du maître Dali sont présentés aux visiteurs de cette exposition immersive unique. Détails des coups de pinceau, des traits et des jeux de matières, rien ne vous échappera et vous (re)découvrirez, par exemple, des oeuvres comme : Léda atomique ou la tentation de Saint Antoine… Cette plongée dans l’univers de Dali est rythmée par les musiques de Pink Floyd pour une véritable expérience hors du commun.

Dali s'invite aux Bassins des lumières à Bordeaux, une exposition à découvrir avant tout le monde grâce à France Bleu Gironde - Culturespaces

Informations pratiques