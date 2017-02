France Bleu La Rochelle dévoile de nouveaux artistes pour la prochaine édition des Francofolies

Les Francofolies de La Rochelle du 12 au 16 juillet, 5 jours de fête autour de la chanson et des musiques actuelles.

Une programmation éclectique à retrouver sur les 6 scènes du festival autour du rap, de la variété, de la chanson, de la pop et de l’électro. France Bleu La Rochelle vous présente les nouveaux artistes présents cet été :

Lady Sir (Gaëtan Roussel et Rachida Brakni) - Gaël Faye - Tété - Talisco - L'Une et l'Autre (lecture musicale par Delphine de Vigan et La Grande Sophie) - Dick Annegarn - Albin De La Simone - François and The Atlas Mountains - Maissiat - Peter Peter - Tim Dup - Juliette Armanet - Safia Nolin - The Pirouettes - Barbagallo - Lescop - Part-Time Friends - Inüit - Farces et Attrapes de Jeanne Plante - Benjamin Siksou - Cyril Mokaiesh - Palatine - Pi Ja Ma - Kent - After Marianne - Octave Noire - Teme Tan - Agar Agar - Fiona Walden - Jil Caplan - Nola Black Soul de la compagnie Tout s’métisse - Le Crapaud aux pays des Trois Lunes écrit par la chanteuse Moïra Conrat.

Et toujours :

Dj Snake - Julien Doré - Renaud - Soprano - Kungs - Black M - Vianney - MHD - Chistophe MAE - Boulevard des Airs - Claudio Capéo – Georgio – Imany - Camille - Lamolali De -M- Mat Bastard – VIincent Delerm - Petit Biscuit - S-Crew - Gauvain Sers - Tryo - Michel Jonasz Quartet - Benjamin Biolay.

Plus d'infos : FRANCOFOLIES.FR