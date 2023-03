France Bleu lance ses Escapades, des séjours uniques dans nos régions

Lors de ces escapades de 3 jours / 2 nuits, vous allez partir à la rencontre de passionnés qui font (re)vivre nos régions. Bienvenue dans leur univers, celui de la reconquête d’un patrimoine vivant à protéger et d’un nouveau monde à construire ensemble. Et vous aurez aussi l’opportunité de profiter de moments d’échanges avec France Bleu.

Pour commencer ce cycle de voyages-découverte, nous avons choisi l’Alsace, l’Auvergne et la Bretagne. Trois régions historiques et culturelles avec des valeurs communes : l’amour de la nature et des initiatives vertueuses pour préserver l’environnement et l’artisanat.

L’Alsace, terre de traditions

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2023

Avec France Bleu, (re)découvrez l'Alsace telle que vous ne l'avez jamais imaginée ! Écomusée, vignoble biodynamique, éco-hameau, centrale solaire… Vous irez à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent pour la transition. Avec également des visites de sites médiévaux et de la sublime ville de Colmar (élue plus belle destination européenne en 2020).

Le programme thématique par Alma Mundi et France Bleu

la visite de la commune d’Ungersheim avec la rencontre d’un élu

une rencontre avec des journalistes de France Bleu Alsace

la découverte guidée de Colmar, Eguisheim et Muttersholt

l'entrée à la Bibliothèque Humaniste

la visite guidée de l’Ecomusée d’Alsace

la visite d’une cave biodynamique avec une dégustation de vin

une balade en barque dans le quartier de la Petite Venise à Colmar

A partir de 520 euros/personne, en chambre double standard, hors transport, incluant les repas et les visites mentionnées au programme (en car privatisé). Séjour garanti à partir de 15 personnes

La Petite Venise à Colmar © Getty

Innovations durables en Finistère

Du mardi 21 au jeudi 23 juin 2023 à Douarnenez

Une escapade très riche dédiée à la rencontre des initiatives durables et des merveilles de Bretagne. Découverte de la spiruline dans une ferme, rencontre avec les héritiers du travail du bois dans un tiers-lieu collectif… ce circuit est une véritable immersion dans une Bretagne créative qui nous montre le chemin du changement.

Le programme thématique par Alma Mundi et France Bleu

la visite commentée des Jardins de l'Arpente avec une séance de distillation et une dégustation

une encontre avec l’équipe de France Bleu Breizh Izel

la visite commentée de la ferme de Keratry, producteur de spiruline écologique

la visite commentée des Ateliers Jean Moulin et rencontre d'artisans suivi d’ une collation de saison

la visite guidée de la conserverie artisanale de Kerbriant, suivie d'une dégustation et d'un temps d'échange avec un membre de la famille.

A partir de 460 euros/personne, en chambre double standard, hors transport, incluant les repas et les visites mentionnées au programme (en car privatisé). Séjour garanti à partir de 15 personnes

Le Port de Plaisance de Douarnenez dans le Finistère © Getty

L’Auvergne, terre millénaire pionnière de la transition énergétique

Du 22 au 24 septembre 2023 à Orcines près de Clermont-Ferrand

Un séjour initiatique au Pays des Volcans, mêlant la rencontre de pionniers de la transition et une balade nature au cœur de la chaîne des Puys. Dans cette terre d’exception où la nature a repris ses droits, vous découvrirez des acteurs aux bonnes pratiques en faveur de leur patrimoine végétal et du « bien commun ». Vous serez invités à des balades guidées dans la capitale auvergnate, aux monuments singuliers et à des dégustations variées de produits locaux

Le programme thématique par Alma Mundi et France Bleu

votre billet aller/retour au Panoramique des Dômes

la visite des Mystères de Farges

la visite commentée de l'écolieu Le Domaine des Possibles

la visite commentée de la Ferme de Lambres à Saint-Nectaire avec dégustation

la visite d'une micro-brasserie à Clermont-Ferrand avec dégustation de bières et collation

une rencontre avec l'équipe de France Bleu Pays d'Auvergne

la visite de la Ferme des Raux

la visite guidée de Clermont-Ferrand

A partir de 520 euros/personne, en chambre double standard, hors transport, incluant les repas et les visites mentionnées au programme (en car privatisé). Séjour garanti à partir de 15 personnes

