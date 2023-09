France Bleu Limousin vous fait découvrir Bort-les-Orgues

Située à la frontière entre la Corrèze et le Cantal, Bort-les-Orgues bénéficie d'une position géographique stratégique à cause de laquelle elle fut longtemps au coeur de combats politiques. Mais cette position fera de la commune un vrai lieu d'échange et de passage. De cette longue histoire est né un patrimoine riche sur et en dehors de la commune qui aujourd'hui encore fait la fierté de ses habitants.

