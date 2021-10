France Bleu Maine vous offre le nouvel album d'Astérix

C'est le 39e album du Gaulois et il bénéficie d'un tirage exceptionnel de plus de cinq millions d'exemplaires. Comme les quatre précédents opus, il est signé du tandem Jean-Yves Ferri (scénario) et Didier Conrad (dessin). Dans cette nouvelle aventure, Astérix, Obélix, Idéfix et le druide Panoramix partent à la poursuite du Griffon, cet animal mythique mi-lion, mi-aigle. Pour cela, ils se rendent au pays des Sarmates. Ce petit royaume imaginaire est situé, en gros, dans les steppes d'Europe de l'Est.

Jean-Yves Ferri, scénariste d'Astérix © Radio France

Le scénariste Jean-Yves Ferri précise que le point de départ de cette nouvelle aventure est parti d'une "représentation sculptée de la Tarasque, un animal terrifiant des légendes celtiques".

Depuis la création, il y a 60 ans, des célèbres héros Gaulois par René Goscinny et Albert Uderzo, 385 millions d'albums ont été vendus dans le monde et traduits dans plus d'une centaine de langues.

