France Bleu Mayenne en direct du festival Au Foin de la Rue à Saint-Denis-de-Gastines

"C'est une ville dans un village", lance Thierry Chrétien, maire de la commune de Saint-Denis-de-Gastines. Vendredi 7 et samedi 8 juillet 2023, la commune de Saint-Denis-de-Gastines accueille son célèbre festival Au Foin de la Rue . Pour cette 22ème édition, les festivaliers pourront notamment compter sur la présence du célèbre duo Bigflo et Oli et de la chanteuse Jeanne Added .

L'affiche officielle du festival Au foin de la Rue pour l'édition 2023. - Au Foin de la Rue

"Le festival Au Foin de la Rue porte l'image de la commune. Avec la précieuse aide de nos 1.100 bénévoles, nous accueillons entre 7.000 et 8.000 festivaliers par soir. C'est un point de rendez-vous pour les gens qui sont partis de la commune", partage le maire, ancien bénévole du festival. Avec une vingtaine de concerts et 17 hectares de site, Saint-Denis-de-Gastines connaît une véritable effervescence. "Pour un village de 1.500 habitants, cela représente une augmentation de 900% de la population sur ces deux jours", renchérit Laura Violette, membre de la communication Au foin de la Rue.

Découvrez les coulisses dans le 16/19

Partenaire du festival, France Bleu Mayenne sera en direct des Foins de la Rue le vendredi 7 juillet entre 16h et 19h. Le samedi 8 juillet, la radio sera également présente à travers des publications et des storys postées sur nos différents réseaux sociaux. Au menu : rencontres avec les artistes, les organisateurs et les festivaliers. Nous serons au cœur du festival pour vous faire partager son ambiance.

