Le festival Croq' les mots, marmot! à Mayenne pour les tout petits

Pendant deux jours, la petite enfance se fera bercer par les différents albums et livres illustrés du projet culturel Croq' les mots, marmot! au pole culturel Le Grand Nord à Mayenne. Organisé tous les deux ans par les agents culturels et professionnels de la petite enfance des quatre communautés de communes de Haute Mayenne, l'évènement est réservée aux enfants de 0 à 6 ans. "C'est un temps fort autour de l'éveil artistique et culturelle. C'est un beau moment de rencontre et un beau week-end à faire en famille", explique Mélissa Rouzier, coordinatrice de Croq' les mots, marmot!.

Pour chaque édition, un parrain est sélectionné par l'organisation. Cette année c'est Olivier Tallec qui occupera ce rôle. "Je suis auteur et illustrateur depuis plus de 25 ans", précise le parrain de cette 8ème édition.

L'affiche officielle de la 8ème édition de Croq' les mots, marmot! - Croq' les mots, marmot!

Croq' les mots, marmot! a déjà sa petite notoriété

Sur l'ensemble des deux jours, Croq' les mots, marmot! voit passer beaucoup de jeunes auditeurs. "En moyenne, nous avons 4 500 personnes qui se déplacent", partage la coordinatrice de l'évènement. "C'est un salon du livre qui a bonne presse", enchérit Olivier Tallec.

Du théâtre et un album coup de cœur

Le dimanche 4 juin, les enfants pourront assister à deux représentations théâtrales de la compagnie bordelaise La Boîte à Sel : Track. "C'est un spectacle basé sur le voyage d'un train électrique. Pour l'accompagner, un beatboxer s'enregistre en direct pour ajouter des ambiances sonores", résume Mélissa Rouzier.

Les enfants présents pourront se plonger dans les différentes histoires de Croq' les mots, marmot! - Croq' les mots, marmot!

Parmi les nombreux ouvrages présents sur le salon, un retient l'attention de l'organisation. Oiseau+Oiseau du designer Valérian Henry sera une des œuvres littéraires phare de l'édition. "C'est un album que nous avons co-édité avec la maison d'édition Hélium. Il fait la passerelle entre les oiseaux existants et imaginaires. C'est son tout premier", informe la coordinatrice de Croq' les mots, marmot!.

France Bleu Mayenne offre des lots

Partenaire, France Bleu Mayenne offre des places pour assister aux deux représentations Track du dimanche 4 juin. L'album éducatif Oiseau+Oiseau de Valérian Henry sera également à gagner. Pour participer, il suffit d'écouter France Bleu Mayenne.