France Bleu Nord s'installe à Calais pour accueillir le Dragon des mers

Trois jours de festivités et de spectacles sont prévus, à partir de ce vendredi, à Calais pour l'arrivée du Dragon des mers, le monstre fantastique imaginé par François Delaziere et la compagnie La Machine. Un événement à vivre en direct sur France Bleu Nord

Calais, France

Après de le succès de Long Ma, le cheval-dragon, en 2016, la ville de Calais retrouve les machines extraordinaires de François Delarozière et de sa compagnie La Machine. Mais cette fois, le Dragon des mers s'installe pour de bon. Il va devenir une des attractions phares de Calais (on pourra monter à bord, à partir de la mi-décembre), en attendant l'arrivée d'autres machines, dans les années à venir.

Un Dragon des mers, pour aider Calais à tourner la page des migrants. © Radio France - Matthieu Darriet

Pour Calais, ce Dragon des mers est l'occasion de tourner la page et de changer d'image, après la crise migratoire, même s'il y a encore des exilés sur le territoire. Un espoir de renouveau que France Bleu Nord vous fera vivre, à partir de ce vendredi.

Le Lounge Retro'F Café, où France Bleu Nord installe ses micros, au plus près du Dragon de Calais. © Radio France - Matthieu Darriet

Nous serons en direct, de 7h à 9h, puis de 16h à 19h, depuis le Lounge Rétro'F Café, sur le front de mer, pour accompagner les premiers pas du dragon. Au menu : des reportages et des invités pour évoquer cette aventure culturelle et touristique, pour évaluer les retombées économiques dans les viles qui accueillent déjà des machines de la compagnie, à Nantes et Toulouse, et puis le témoignages des professionnels du tourismes, qui en attendent beaucoup.