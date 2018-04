Boulazac, France

France Bleu Périgord vous offre vos places pour assister à la finale de la coupe de France de basket ! Rejoignez le bus France Bleu Périgord et tous en route vers l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy pour soutenir le Boulazac Basket Dordogne face à Strasbourg !

Gagnez vos invitations tous les jours sur France Bleu Périgord !

Participez à cette grande fête du basket Français grâce à France Bleu Périgord : tentez de remporter vos invitations du lundi 9 avril au dimanche 15 avril. Ecoutez France Bleu Périgord et gagnez l'aller-retour en bus + deux places pour la finale BBD-Strasbourg ! Lorsque vous entendez le "buzzer" France Bleu Périgord, appelez-nous au 05 53 53 82 82 !

Gagnez vos places 4 fois par jour : entre 7h et 9h, entre 9h et 11h, entre 12h et 13h et entre 17h et 18h !