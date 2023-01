France Bleu Poitou en direct du Futuroscope ce samedi entre 10h00 et 12h00

Après quelques semaines de fermeture, le Futuroscope s'apprête à rouvrir ses portes ce samedi 04 février. Le parc qui a comptabilisé près de 2 millions de visiteurs en 2022 s'apprête à lancer sa nouvelle saison avec notamment une toute nouvelle attraction, son nom "Etincelle la malédiction de l'opale noire".

ⓘ Publicité

Une attraction pour rendre hommage aux super-héros français

Quand on parle de super-héros, on pense immédiatement aux comics américains. Mais c’est oublier qu’au début du XXème siècle, des personnages aux superpouvoirs et bien de chez nous ont été à l’origine du genre : Fantax, Félifax, Véga la magicienne, Monsieur Rien… Un bel imaginaire français dont l’existence a été censurée, effacée, gommée jusqu’en 1949. Le 16 juillet de cette année-là, les BD de super-héros, jugées violentes ou sujettes à caution scientifiquement, font l’objet de censure par les pouvoirs publics. Le Futuroscope ravive aujourd’hui notre mémoire.

Proposée en 3 temps, l'attraction vous fera découvrir les différents super-héros de chez nous à travers une déambulation, la projection de mapping et l'aventure en 3D elle même ou chaque visiteur prendra place aux côté d'Etincelle.

L'histoire nous fait découvrir Alice, une gardienne de musée qui a empruntée le costume d’Étincelle, une super-héroïne française. Mais pouvait-elle imaginer que ce costume lui donnerait les mêmes pouvoirs ? Pire encore, que sa ressemblance avec la super-héroïne allait faire renaître son pire ennemi, un monstre terrifiant assoiffé de vengeance depuis qu’Étincelle la justicière lui a pris l’Opale noire, une pierre aux superpouvoirs. Alice, devenue Étincelle, parviendra-t-elle à empêcher Ténèbre de s’en emparer, lui qui a le dessein de faire basculer le monde dans une bande dessinée maléfique. Pendant une vingtaine de minutes, chaque visiteur va suivre au plus près de l'héroïne son aventure. Vent, eau, fumée, jets d’air, jeux stroboscopiques et lasers seront au rendez-vous de cette nouvelle attraction qui devrait beaucoup faire parler d'elle.

France Bleu Poitou en Direct

Pour vous faire vivre la réouverture du parc, et pour vous présenter la toute nouvelle attraction "Etincelle, la malédiction de l'opale noire", Florian Levêque et les équipes de France Bleu Poitou seront sur place ce samedi 04 février de 10h00 à 12h00. Sur place également seront présentes les deux familles qui auront remportées leur billets d'entrées pour la réouverture, dans "On joue ensemble" entre 11h00 et 12h00 sur France Bleu Poitou avec Sonia Brunet.