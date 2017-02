France Bleu Poitou sur son 31 pour les 30 ans du Futuroscope

A l'occasion de l'anniversaire du parc de l'image, ce vendredi, France Bleu Poitou consacre une matinale spéciale entre 7h et 9h au Futuroscope avec comme invité le patron du site, le président du directoire, Dominique Hummel. Vous pourrez d'ailleurs lui poser vos questions.

De "l'Extraordinaire Voyage" à "Arthur et les Minimoys", de "la Vienne dynamique" à "Danse avec les robots" : qui n'a jamais entendu parler du Futuroscope ? Qui n'a jamais visité le parc ? Si par hasard, c'est votre cas et bien il n'est pas trop tard pour prendre le train ou la voiture pour vous rendre au parc d'attractions. L'an dernier, en 2016, le Futuroscope a attiré 1,9 millions de visiteurs, soit 80 000 personnes de plus qu'en 2015. Et il ne compte pas s'arrêter là. Son objectif est de franchir, d'ici 2018, la barre des 2 millions de visiteurs.

Propulser la Vienne vers l'avenir

C'est en 1984 que la première pierre du Futuroscope est posée par le président du conseil général de la Vienne, René Monory. De retour depuis peu sur ses terres après avoir été ministre de l'économie, c'est lui qui a l'idée de créer ce site. Son idée est de bâtir un lieu tourné vers le futur sur lequel coexisteraient un espace de loisir, une zone d'activité économique et un espace dédié à la formation. Tout cela pour propulser la Vienne vers l'avenir. Sur le terrain, pas mal de personnes sont réticentes à ce projet, mais René Monory va les convaincre de la nécessité d'un tel outil. Le 31 mai 1987, le Futuroscope ouvre ses portes. Il ne comporte au début que deux pavillons et n'attire la première année que 250 000 personnes.

Histoire, réussites et échecs du parc pour notre matinale spéciale

Aujourd'hui le parc a pris son envol et poursuit son développement. Tout au long de notre matinale spéciale "30 ans du Futuroscope" nous allons revenir sur l'histoire du parc, ses mutations, ses réussites, ses échecs. Nous allons rencontrer l'une des 5 plus anciennes salariées du parc, présente depuis le début de l'aventure. Nous allons donné la parole aux visiteurs et bien sûr à notre invité Dominique Hummel, le patron des lieux. Vous pourrez d'ailleurs lui poser toutes vos questions à partir de 8h10. Pour cela, un seul numéro, le 05 49 60 20 20.