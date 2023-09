France Bleu Poitou vous invite à remonter le temps au Puy Du Fou

Sur France Bleu Poitou à 11 heures : ON JOUE ENSEMBLE ! Et cette semaine nous vous invitons donc à croiser les chars romains, les drakkars vikings, le Carrousel et le bar de la Madelon de la Belle Epoque, les auteurs des 50 000 costumes, les chevaux, les baudets du Poitou et tous les artisans qui partagent le travail du cuir, du bois, du métal... C'est au Puy du Fou que nous vous invitons pour cette saison 2023.

Cette semaine chaque jour vous êtes 4 à tenter votre chance et surtout à répondre aux 4 questions d'actualité et/ou patrimoine local. La nouveauté cette année : vous misez sur l'une de vos réponses et si celle-ci est bonne vous doublez l'ensemble de vos points !

Alors révisez vos connaissances sur la nature, l'histoire, les chevaux, la navigation, l'artisanat, la Vendée, le Poitou... Peut-être pouvez-vous aussi compter sur votre chance !

Du 4 au 8 septembre : à 11 heures vous gagnez chaque jour 4 entrées pour le Puy du Fou sur France Bleu Poitou.