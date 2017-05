France Bleu Touraine en direct de la Foire de Tours ce vendredi entre 16h et 19h avec Marie Desroches et Gaël Pénin

La Foire de Tours ouvre ses portes ce vendredi pour une édition aux couleurs de l’Amérique et de Minneapolis, la ville jumelle de Tours outre-Atlantique : France Bleu Touraine vous y attend !

Ce vendredi entre 16h et 19h découvrez en direct les grands rendez-vous de la Foire avec les exposants, les artistes, les invités américains, les organisateurs, animateurs et visiteurs de cette nouvelle édition au micro France Bleu Touraine de Marie Desroches, et de Gaël Pénin en balade à votre rencontre entre les stands et les différents pôles de cet évènement incontournable du printemps tourangeau.

Testez vos connaissances musicales et gagnez chaque jour de magnifiques cadeaux

Avec le Blind Test musical chaque jour sur la Foire à 11h et 15h sur le Car podium France Bleu Région Centre Val de Loire, vous gagnez vos cadeaux et vous tentez votre chance pour la finale avec Léo Paillard et Bruno Poidevin samedi 13 mai à 15h

Retrouvez la Foire de Tours chaque jour sur France Bleu Touraine

Grâce au Journal de la Foire, ne manquez rien des rendez-vous qui comptent avec Bruno Poidevin en direct de la Foire à 12h20 du lundi au vendredi, et le samedi et dimanche à 11h10.

Découvrez le football américain et les Cheerleaders des Pionniers de Touraine dès demain samedi 7 mai dans ‘Sport et Bien être’ entre 10h et 10h30, pour mieux les retrouver tout au long de cette Foire de Tours.

Sans oublier ‘Fier de mon 37’ avec Léo Paillard qui a prévu de se promener micro en main en direct sur la Foire de Tours mercredi 10 mai à 9h50, 10h50, et 11h50

Rockabilly, Swing, Blues, et Rythm’n blues pour le Concert de Clôture dimanche 14 mai

Un concert de clôture présenté par Alain Joly à partir de 15h. Venez danser et applaudir The Dodgers et Big Yaz Explosion sur la Scène américaine de la Foire

https://www.facebook.com/The\-Dodgers\-1641145579509093/

https://www.facebook.com/BigYazExplosion/

La Foire de Tours : retrouvez les aussi sur http://www.lafoiredetours.fr/