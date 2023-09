Que faire ce week-end en Vaucluse ? France Bleu Vaucluse a quelques idées pour vous !

Que faites-vous ce week-end ? Vous êtes à la recherche de la bonne idée sortie ? Vous avez besoin d'inspiration ? Voici les évènements à ne pas manquer dans notre département pour ce samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2023.

France Bleu Vaucluse partenaire de tous vos loisirs !

Les Arts se baladent à Mormoiron, samedi 30 septembre 2023

Les 50 ans de la Bergerie de Berdine du samedi 30 septembre au 30 septembre au mercredi 4 octobre 2023

Le Championnat de France auto-cross et sprint car de Mazan , samedi 30 septembre et dimanche 1 octobre 2023

Le spectacle BLACKSTAR, samedi 30 septembre au Théâtre du Balcon à Avignon

Jardin d'Automne, le dimanche 1er octobre à Châteauneuf-de-Gadagne

Le salon de la poupée, du jouet et des créateurs , dimanche 1er octobre à L'Isle-sur-la-Sorgue

Le Festival médiéval de la Rose d'Or , le dimanche 1er octobre 2023 à Avignon

Vous en voulez encore ?

Du lundi au vendredi à 8h40, Pascale Lorens partage avec vous en direct ses coups de cœur sorties... A écouter sans modération ! Ses recommandations pour ce week-end :

*A Sorgues, ce samedi 30 septembre 2023, un concert avec le groupe The Fosteurs . Des reprises pop rock des années 1970 à 2020 et les meilleurs titres de Coldplay à écouter au Pôle culturel Camille Claudel.

*A Sorgues toujours, le 21ème Festival de Théâtre Amateur en Langue Provençale se déroule jusqu'à samedi 30 septembre 2023 au Théâtre l'Astrolabe. Au menu : une pièce de théâtre tous les soirs à 20h30, et un Apéro-buffet en clôture samedi, après le spectacle.

*Samedi 30 septembre 2023, c’est le retour de la Parent'aise Musicale à Morières-lès-Avignon à l'Espace Culturel Folard : une rencontre parent-enfant autour de la musique et du chant. Petits et grands peuvent chanter comptines et chansons du monde, découvrir des instruments du monde entier, les manipuler et en jouer. De 6 mois à 4 ans, ça dure 40 minutes et c’est à 10h ce samedi matin à Morières-lès-Avignon.

*A Lourmarin, ce samedi et ce dimanche, il y a le Festival New Art à L'Espace Camus. C'est l'occasion de découvrir des artistes de notre région et d'ailleurs. Ils seront plus de 15, avec des exposition, performances live, ateliers... et c’est gratuit.

*A Avignon, une visite commentée de la ville GRATUITE samedi après-midi ! Elle s’appelle " Histoire des grandes familles provençales et de leurs demeures " et c’est dans le cadre de la Semaine provençale. Départ devant l’Office de tourisme à 14h30.

[Une bourse aux jouets](https://www.perneslesfontaines.fr/evenement/bourse-aux-jouets-lit-de-la-nesque-1)*, samedi 30 septembre, à Pernes-les-Fontaines : vêtements enfants et objets de puériculture à chiner sur le quai de Verdun de 7h à 18h.

