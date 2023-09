France Bleu Vaucluse sélectionne pour vous le meilleur des idées sorties du département

En famille, entre amis ou en solo, comment s'occuper ce week-end ? Vous aimez les visites, les concerts, les fêtes traditionnelles, les compétitions sportives ? Voici les évènements à ne pas manquer dans notre département pour ce week-end du 23 et 24 septembre 2024.

France Bleu Vaucluse partenaire de tous vos loisirs ! © Getty

La Coupe du Monde BMX Race, les 23 et 24 septembre à Sarrians

Les 50 ans de CAP SUD à Avignon

Les Saison de la Voix à Gordes

Les Virades De l'Espoir à Lourmarin, le 24 septembre

La Fête des éleveurs et du cheval, le 24 septembre à Savoillans dans le cadre du Festival Ventoux Saveurs

La Montée Du Mont Ventoux , le 23 septembre

Les Festival Des Anges , le 23 septembre à Châteauneuf-du-Pape

Le 1er Festival de films nature à Vedène, du 22 au 24 septembre

Les 1000 Pas en Vaucluse du 23 septembre au 1 octobre

Dinosaurs World du 16 au 24 septembre à Aushopping Avignon Nord

Le Salon Rétro Compétition , les 23 et 24 septembre à Camaret-sur-Aygues

Le Chœur Européen De Provence et ses différents concerts de septembre, d'octobre et de décembre 2023

Pascale Lorens partage avec vous du lundi au vendredi ses coups de cœur sorties dans son agenda, en direct tous les matins à 8h40. A ne pas manquer ce week-end :

* “LA FOLLE HISTOIRE DE LA DRAGUE” à la Marelle des Teinturiers vendredi et samedi. vous aurez toutes les anecdotes rigolotes et coquines sur la drague, que les profs d'histoire n'ont certainement jamais osé vous dévoiler.

Si vous ne savez pas comment draguaient nos ancêtres, vous saurez tout grâce à ce spectacle qui retrace des siècles de conquêtes amoureuses avec des révélations parfois loufoques mais historiques et réelles.

* Les 20e Rencontres Cinématographiques de Cavaillon ! Débats, projections, avant-premières … elles se déroulent jusqu’à dimanche inclus, dans les cinémas LA CIGALE ET LE FEMINA de Cavaillon. Un bel anniversaire en présence d’Olivier Nakache et d'Eric Toledano qui ont réalisé entre autres INTOUCHABLES avec Omar Sy.

* A Malaucène, c’est la fête de la Saint-Michel ce week-end ! 4 jours de fêtes et de manèges, dès vendredi après-midi ! Samedi soir, un concert avec le groupe les NAMAS PAMOUSS... la grande soirée bal commence à 21h !

* C’est aussi la fête à Gordes ce week-end au hameau des Imberts : vendredi soirée DJ - samedi soir un repas tajine sur la place du village et un grand bal avec show lorca - dimanche apéro concert avec DJ - et lundi concours de boules et JEU PROVENCAL !

Vous êtes organisateurs ?

Avec France Bleu Vaucluse annoncez vos manifestations ! Dans l'émission Le Vaucluse en fête , Mathieu Doucet vous propose tous les samedis et tous les dimanches de 11h à 12h, d'annoncer en direct votre évènement aux auditeurs de France Bleu Vaucluse > Appelez-nous au 04 90 14 04 04.

