Ce dimanche 15 juillet, c’est le grand jour la France affronte la Croatie à 17h00. La finale de la Coupe du monde que vous allez suivre chez vous en Loire et Haute-Loire. On vous donne les bons plans.

Loire, Haute-Loire, France

Tout le pays va suivre cet événement historique, avec l’espoir d’une deuxième étoiles pour les Bleus, 20 après 1998. Le match France-Croatie, finale de la Coupe du monde, que vous allez vivre en famille, entre amis, chez vous ou alors à l’extérieur pour profiter de l’ambiance.

Très peu de communes mobilisées dans la Loire

C’est la déception pour beaucoup ligériens, mais dans la Loire très peu de communes organisent quelque chose pour la finale. Rien à Saint-Just-Saint Rambert, alors que la mairie avait mis en place un écran géant pour la demi-finale. Rien non plus à Montbrison car tout ce weekend a lieu la fête patronale de Saint-Aubin. Et les forces de l'ordre sont donc déjà mobilisées. Rien à Feurs non plus et Saint- Chamond pour des raisons encore d’organisation.

Roanne, Rive de Gier et Saint-Etienne en bleu-blanc-rouge.

En revanche à Roanne, comme pour la demi-finale, la finale sera retransmise sur écran géant dans la salle de spectacle du Scarabée. A Rive-de-Gier, comme pour la demi-finale également, le match sera diffusé dans la salle Jean Dasté. Et puis à Saint-Etienne çà a été le feuilleton de la semaine mais finalement il y aura bien un écran place Jean Jaurès, un écran de 60 m2 pour voir les Bleus en grands ! Le centre-ville sera piétonnisé pour l’événement.

Plus d’une vingtaine de communes mobilisées en Haute-Loire

En Haute-Loire, il y a beaucoup plus de de communes qui se mobilisent pour ce grand événement. Une vingtaine de petite communes seront bleu-blanc-rouge. Le match sera retransmis par exemple dans des salles des fêtes, des gymnases, des stades. Comme à Lapte, au Chavaniac-Lafayette ou encore Beaune-sur-Arzon. Dans la cours de l'école de Saint-Julien Chapteuil. Et même au Boulodrome de Montfaucon.

Pas d'écrans géant par contre au Puy-en-Velay, mais plusieurs bars ont prévu des retransmissions. La circulation sera interdite dès 14 heures dans le centre-ville. A Brioude, aussi on est derrière la France. Le centre-ville sera piéton, la ville permettra aux bars d’étendre leurs terrasses et d’y installer des écrans. Voilà vous avez le choix !