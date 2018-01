"En octobre 1987, à 16 ans, j'ai eu la chance de rencontrer France Gall qui, par ses mots et son sourire, m'a donné la force et l'espoir de croire en mes rêves. Merci France, merci pour tout. Calo". Voilà les mots de Calogero, le chanteur originaire d'Échirolles (Isère) près de Grenoble, qui rendait hommage à la chanteuse sur sa page Facebook.

France Gall est décédée dimanche matin à 70 ans de la récidive d'un cancer. "France Gall a rejoint le Paradis blanc le 7 Janvier, après avoir défié depuis deux ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer", avait indiqué son attachée de communication, Geneviève Salama, dans un communiqué à l'AFP.

Calogero avait donné une cassette à France Gall lors d'un concert à Grenoble

Elle avait joué un grand rôle dans la carrière de Calogero puisqu'après un concert à Grenoble en 1987, il l'avait aperçue et lui avait tendue sa maquette, celle de son groupe d'alors, les Charts. La chanteuse avait ensuite fait passer à Philippe Gaillard, qui a ensuite signé le groupe et lancé la carrière de Calo. Elle racontait l'anecdote sur le plateau de l'émission C'est votre vie, en 2015 sur France 2.

"J'étais en train de dîner, après mon concert à Grenoble. Il neigeait, il faisait froid, et je voyais deux gars sous la neige" — France Gall

"J'étais en train de dîner, après mon concert à Grenoble. Il neigeait, il faisait froid, et je voyais deux gars sous la neige, en blouson de cuir et je disais à mon producteur 'mais les pauvres, ils font quoi là dehors ?'. Il me dit 'eh bien ils aimeraient bien te remettre une cassette'. Il me donne la cassette, et moi je remonte sur Paris et je la donne à quelqu'un dont c'était le métier, qui travaillait avec nous, Philippe Gaillard. Il les a pris et voilà."

France Gall et Calogero, complices au fil des années

Dans Taratata, sur France 2 en 1993, Calogero évoquait déjà cette rencontre à Grenoble.

"Pour les jeunes artistes qui commencent, qui habitent loin de Paris, qui n'ont pas forcément accès aux gens du métier, de rencontrer quelqu'un de connu et qui a la gentillesse de parler cinq minutes avec, ça propulse" — Calogero

"Michel Berger et France Gall étaient tes fans de la première heure" — Michel Drucker à Calogero

France Gall et Calogero chantent "La groupie du pianiste"

Calogero chante "Poupée de cire, poupée de son"