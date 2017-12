Âgée de 70 ans, la chanteuse France Gall est actuellement hospitalisée pour être soignée d'une infection sévère. C'est sa chargée de communication, Geneviève Salama, qui l'a annoncé officiellement ce mercredi soir, confirmant une information du magazine people Ici Paris reprise par d'autres médias.

"Dans un souci de toute transparence et pour mettre fin à cette déferlante, France Gall tient à informer ses amis, son public et les médias qu'ella en effet été hospitalisée pour raison d'infection sévère et qu'elle est actuellement soignée", a précisé l'attachée de presse.

"Cette annonce est dans le seul but que soit respectée sa vie à la mesure de sa discrétion et de sa pudeur".

Une hospitalisation déjà en 2016

La chanteuse, qui apparaît très rarement en public, avait été hospitalisée plusieurs jours en 2016 déjà à la suite d'une intolérance médicamenteuse.

L'interprète de "Ella elle l'a" était revenue sur le devant de la scène médiatique en 2015 pour la promotion du spectacle hommage aux chansons de Michel Berger et d'elle-même, "Résiste", avant de se faire à nouveau très discrète.