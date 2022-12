France-Maroc : concert de klaxon à Guéret pour la victoire des Bleus

Une ambiance de champions du monde plane déjà sur la place Bonnyaud ce mercredi soir. Les Bleus n'ont pas encore leur troisième étoile sur le maillot, mais c'était tout comme. Après le coup de sifflet final lors de la demi-finale du Mondial de foot qui a opposé la France et le Maroc au Qatar, les Creusois ont laissé explosé leur joie.

Des dizaines et dizaines de fans de foot et de fêtards se sont retrouvés place Bonnyaud pour célébrer la victoire 2-0. Au rythme assourdissant des klaxons et des cris de joie, les voitures ont fait d'innombrables tours de la place.