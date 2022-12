France-Maroc : un écran géant installé à Châteauroux pour la demi-finale de la Coupe du monde

C'est officiel : un écran géant sera installé dans le hall des expositions de Belle-Isle, à Châteauroux, pour retransmettre la demi-finale de la Coupe du monde de football, au Qatar, entre le Maroc et la France ce mercredi . Les Castelroussains pourront donc vivre l'événement en direct et soutenir les joueurs. L'espace pourra contenir jusqu'à 3.000 personnes, et les spectateurs pourront entrer à partir de 19h30 avec un contrôle à l'entrée.

Les Bleus de Didier Deschamps, qui ont battu l'Angleterre 2-1 en quart de finales , affronteront l'équipe marocaine qui a éliminé le Portugal 1-0 . C'est la première fois qu'un pays d'Afrique atteint le dernier carré de la compétition.