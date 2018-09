Une vraie communion entre les Bleus et le public.

Stade de France - Saint-Denis, Saint-Denis, France

L'équipe de France de football a fait la fête avec son public hier soir au stade de France. Huit semaines après la finale de la Coupe du Monde gagnée à Moscou face à la Croatie.

Une fête, encore plus belle par la victoire 2 buts à 1 contre les Pays-Bas. Un but de Killian Mbappé à la 15ème minute et surout, un autre de Giroud à la 75ème qui débloque enfin son compteur après dix matchs sans avoir marqué en sélection.

Olivier Giroud et Kilian Mbappé célèbre le deuxième but français du match. © Maxppp - Julien Mattia / Le Pictorium

L'avant et l'après-match : un vrai moment de communion

Présentation de tous les joueurs et du staff de la coupe du Monde et tour d'honneur en musique dans le Stade de France de Saint-Denis.

Le défenseur Lucas Hernandez arrive sur la pelouse. © AFP - FRANCK FIFE / AFP

Les membres du staff ont été présentés au public. © AFP - FRANCK FIFE / AFP

Les champions du monde pendant leur tour d'honneur. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France célébrés par ses joueurs. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Haie d'honneur formée par le staff technique, et nombreuses accolades avec Didier Deschamps.

Le sélectionneur de l'équipe de France a pris dans ses bras chacun des champions. © AFP - FRANCK FIFE / AFP

L'équipe de France célèbre son titre sur l'hymne des Bleus 2018. © AFP - FRANCK FIFE / AFP

Clapping entre les Bleus et le public. © AFP - FRANCK FIFE / AFP

"Une soirée qui restera gravée dans toutes nos mémoires" - le sélectionneur Didier Deschamps.

Une cérémonie qui marque un peu la fin de l'épopée France 2018, même si la Coupe du Monde n'est pas encore dans le rétroviseur souffle Antoine Griezmann.