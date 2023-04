Quatre communautés de communes et d'agglomération de Haute-Saône, du Doubs et du Territoire-de-Belfort dévoilent un nouveau logo et un slogan pour valoriser la ceinture fortifiée de nord Franche-Comté. Une identité commune pour développer le potentiel touristique de ces 21 ouvrages militaires.

Vue sur la citadelle de Belfort depuis le fort des Basses-Perches - Samuel CARNOVALI Un collectif constitué des communautés d'agglomération du Grand Belfort, du Pays de Montbéliard et des communautés de communes du pays d'Héricourt et des Vosges du Sud dévoile l'aboutissement d'un projet de valorisation du patrimoine historique du nord Franche-Comté regroupé sous l'appellation « Franchement Forts. » Il concerne les 21 ouvrages qui constituent la « ceinture fortifiée » créee par le général Séré de Rivières à la fin du 19e siècle. ⓘ Publicité De la citadelle de Belfort au fort du Mont-Vaudois, en Haute-Saône, en passant par l'ouvrage de Meroux jusqu'au fort du Mont-Bart, près de Montbéliard, ils sont désormais tous représentés sur une carte aux couleurs de cette nouvelle identité commune et représentés par un nouveau logo. Le logo de la ceinture fortifiée comprend 21 cases pour chacun des forts. - Franchement forts Une application mobile dédiée Tous les ouvrages regroupés sous cette nouvelle identité bénéficieront de cette signalétique, pour mieux faire connaitre le réseau fortifié du nord Franche-Comté et renforcer l'attractivité des sites. Un site internet dédié doit faciliter l'accès à l'information pour les visiteurs et accroitre la fréquentation des ces lieux. Une application mobile sera disponible dès la fin mai. « Nous avons cette histoire commune à partager. L'intérêt est de montrer une certaine homogénéité au sein du territoire, aussi bien en termes de tourisme que de patrimoine » commente Mathieu Kalyntchuk, conseiller délégué au patrimoine historique pour Pays de Montbéliard Agglomération. Le fort du Sénarmont à Bessoncourt, construit entre 1883 et 1886, servait d'hôpital pendant la Première Guerre mondiale. - Samuel CARNOVALI Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !