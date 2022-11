Le chanteur Francis Cabrel parrain d'un festival "Joséphine Baker" en Dordogne

L'affiche du festival qui aura lieu les 23, 24 et 25 juin dans le parc Joséphine Baker des Milandes.

La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, la Licra organise du 23 au 25 juin prochain un "festival du livre Joséphine Baker" du nom de l'artiste, combattante contre le racisme et résistante qui a vécu au château des Milandes en Dordogne. Le chanteur Francis Cabrel en sera le parrain, et le ministre de l'Education nationale est attendu.

200 élèves de Dordogne mobilisés

Le festival sera organisé au parc Joséphine Baker à Castelnaud-la-Chapelle en Périgord noir, et non directement au château des Milandes. La première journée doit être consacrée à la restitution de travaux réalisés par 200 élèves des écoles et collèges de Dordogne, ainsi que de jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, sur la vie de Joséphine Baker.

Le ministre de l'Education attendu

Un "prix du livre Joséphine Baker" sera ensuite remis, en plus du prix Jean Pierre-Bloch, que remet traditionnellement la Licra chaque année, du nom de ce résistant qui fut membre fondateur de l'association. Parmi les personnalités annoncées, outre le ministre Pap N'Diaye, l'historienne Annette Wievorka, l'avocat Richard Malka, l'écrivain Marek Halter, ou encore le prix Goncourt 2021 Mohammed Sarr.